El top estrella de esta primavera lo vende Lefties: estiliza tu figura a un precio low cost

Pocas prendas hay más útiles en estas últimas semanas de invierno y primeras semanas de primavera como el jersey. Ideal para las mañanas frescas que poco a poco se convierten en mediodías cálidos, éste te mantiene abrigada pero puedes quitártelo cuando quieras y guardarlo en tu bolso. Tenemos el top estrella de esta primavera lo vende Lefties.

Este jersey cropped de punto canalé, de Lefties, supone una de las mejores opciones si deseas hacerte con una alternativa de muy buena relación precio/calidad.

Confeccionado en un cómodo y agradable tejido de punto de canalé, se trata de una solución informal y atractiva. Sobre todo, porque puedes elegir entre tres colores que llamarán la atención de todos los que te vean lucirlos. Tenemos el rosa, el amarillo y una combinación de blanco y azul marino, que nos ha dejado enamorados.

Mira el top estrella de esta primavera lo vende Lefties

¿De qué está hecho y cómo cuidarlo?

Está disponible en tallas de la XS a la XL, por lo que puedes incluirlo en tus looks si sueles escoger outfits oversize.

Recuerda que su composición es 75% algodón y 25% poliéster y que estos materiales tienen cuidados especiales. La buena noticia es que puedes lavarlo a máquina en centrifugado corto, sin superar los 30° C en ningún caso. También puedes plancharlo antes de salir de casa, a máximo 110° C para que la temperatura no lo arruine.

Por último, recomiendan no utilizar lejía ni blanqueador, no limpiarlo en seco ni tampoco usar secadora.

Cómo combinarlo

Este top para mostrar barriga es ideal con vaqueros y también con pantalones pitillo y con blazer a juego. Lo combinas con zapatillas de deporte o bien con botines que todavía hay que llevarlo durante esta temporada.

¿Cuánto cuesta este jersey? ¿Lo recibo en casa?

Si te haces alguna de esas preguntas, el precio de este jersey es de 12,99 euros y puedes recogerlo en tienda gratuitamente o, si lo prefieres, recibirlo en casa al domicilio que indiques al momento de realizar la operación.

Por otro lado, Lefties permite realizar un cambio o una devolución en los 30 días siguientes a la fecha de recepción del correo de confirmación de envío del pedido. Y la forma más fácil de cambiarlo o devolverlo es en sus tiendas.

Lo compras directamente en la web de Lefties que permite tenerlo directamente y solamente con un simple clic. Puedes elegir color, tipo y especialmente tallas diversas.