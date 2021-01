Si hay algo que nos gusta hacer a las amantes de la moda en invierno -sobre todo en periodo de rebajas cuando al visitar la tienda encontramos también las prendas de nueva colección- es fantasear con los conjuntos que llevaremos en primavera. Así que toma nota de los looks que vas a llevar esta primavera.

Es hora de empezar a buscar inspiración para saber que ponerse en el momento en que los días empiecen a ser más cálidos y soleados.

Es por eso que ya en enero tenemos elaborada una pequeña lista que nos servirá de guía para conocer aquellos outfits que serán tendencia en primavera ¡para empezar a comprar las prendas que faltan en nuestro armario!

Sin duda este año lleva una ola de colores suaves y tejidos cómodos que conseguirán convencer a más de uno.

Si necesitas inspiración y ya has empezado a pensar en los looks que te pondrás cuando suban las temperaturas, sigue leyendo ¡e imagínate saliendo con tus amigas a tomar algo llevando alguno de estos looks! ¿Puedes oírlas ya preguntándote cómo consigues ir siempre a la moda?

Cropped cárdigan + falda de tenista

Inspirada en lo que vendría a ser una mezcla entre el look preepy y un toque de lo más sexy, llega esta combinación que se convertirá en la obsesión de todas aquellas que aman enseñar un poco de vientre.

El truco es conseguir un cárdigan cortito cuyos botones hagan un poco el efecto cut-out que ya conocemos (enseñando algo de piel entre botón y botón) y una falda de tablas anchas ¡que te recomendamos que sea blanca pues las estamos viendo ya por todas partes!

Lo mejor es que es una tendencia que al ser tan fresquita, seguro que también se quedará junto a nosotras durante todo el verano, así que toma ventaja y empieza ya la búsqueda de estas prendas.

Camisa blanca oversized + corsé

Si ya has visto Bridgerton en Netflix seguro que entiendes de donde nace esta tendencia y si todavía no ¡aquí te lo contamos!

El Regencycore es lo último en moda, prendas inspiradas en la moda victoriana que hacen un guiño al pasado y nos devuelven los corsés para usarlos de un modo más urbano.

Aunque hay muchas chicas que ya se los han empezado a poner en looks de noche para realzar el busto, las mujeres más elegantes han optado por llevarlo encima de una camisa blanca y han logrado así obtener el perfecto working girl look con un giro original. ¿Atrevido? Un poco pero verás cómo resalta tu figura siendo una tendencia ganadora y los looks que vas a llevar esta primavera.

Leggins + calcetines

Lo ames o lo odies ¡es una realidad! Y es que lejos de ir enseñando los tobillos o de llevar esos calcetines casi invisibles que siempre acaban escurriéndose en tus zapatos, la tendencia que acaba de aterrizar es la de mostrar tus calcetines en todo su esplendor posicionándolos incluso por encima del bajo de tu legging o pantalón pitillo.

Lo que está claro es que es una tendencia perfecta para los días más fríos en los que nunca lográbamos tapar de forma cool nuestros tobillos; así que esta temporada será el momento de animarte incluso con unos calcetines blancos, ¡y mostrar tu lado más sporty! Al principio creerás que no queda muy estético pero ya algunas influencers lo muestran en sus redes y te encantará este estilo.

El conjunto de punto

Está tendencia ha sobrevivido al 2020 y parece que llegó para quedarse. Sin duda amamos el canalé por lo cómodo y lo calentito que es y es por eso que las fashionistas han decidido que no hay nada de malo en salir a la calle con un look monocolor donde ambas prendas hayan sido pensadas para ir juntas en un mismo outfit.

Sin duda esta clase de tejido algo que también conseguirá es realzar tu figura pues las piezas resultantes ¡son de lo más arrapadas!

Así que solo debes escoger o bien un color neutro, o uno que te suba el ánimo, ponerte una chaqueta de cuero encima y unas sneakers bonitas ¡y salir a la calle dispuesta a comerte el mundo!

Otras tendencias que no pasarán de moda

Entre los looks que vas a llevar esta primavera también están las cazadoras bikers de colores, que nunca pasan de moda.

También los vestidos vaporosos y como no los de flores que anuncian esa primavera larga que tanto nos gusta.

En cuanto a zapatos, pues hay de todo, desde botines, a deportivas (estas se llevan en todas las estaciones del año), bailarinas que siempre están ahí y hasta venecianas planas porque queremos un estilo más bien cómodo ahora que pasamos más tiempo en casa.