Zara lo ha vuelto a hacer. La firma por excelencia de Inditex ha lanzado una colección de trench de lo más estilosa. Una prenda que no puede faltar en el armario, ya que no pasa de moda y es un básico que combina con cualquier estilo, incluido el comfy. Este diseño ya lo han lucido numerosos rostros conocidos como Olivia Palermo, Katie Holmes, Kate Moss, Chiara Ferragni, Alexandra Pereira, Mery Turiel e incluso royals como la Reina Letizia y Máxima de Holanda, entre otras. Descubre tres estilos con los que crear tus mejores looks de otoño.

Estilo oversize

El estilo oversize es uno de los que más veremos en las calles durante este otoño, ya que aporta un toque diferente, pero casual y estiloso. En la firma perteneciente a Amancio Ortega han diseñado un modelo que se convertirá en tu nueva obsesión. Se trata de una gabardina en color marrón por 69,95 euros. Está confeccionada con tejido 100% algodón. Cuello solapa y manga larga con trabillas en hombros. Bolsillos delanteros de vivo. Bajo con abertura en espalda. Cierre frontal cruzado con botones y cinturón a tono. Perfecta para combinar tanto con un vestido como unos jeans e incluso un chándal dos pieza unicolor.

Low cost

Este modelo, que tiene un precio de 39,95 euros se puede encontrar tanto en el página web como en tiendas físicas y, lo mejor de todo es que se puede adquirir en dos tonos diferentes: negra y beige.

En cuanto a las tallas, desde la XS hasta la XL. Es un trench de cuello solapa y manga larga con trabillas en hombros. Bolsillos delanteros de vivo. Cierre con cinturón a tono. Además, esta prenda está etiquetada bajo el nombre de Join Life. Pero, ¿qué quiere decir?: «las prendas que se producen utilizando tecnologías y materias primas que nos ayudan a reducir el impacto medioambiental de nuestros productos», explican desde Zara.



Efecto piel

El efecto piel ha venido para quedarse. Este tipo de tejido aporta un toque de lo más cañero al conjunto, pero sin perder el glamour. Zara ha diseñado un modelo muy especial que tiene un precio de 79,95 euros y hay desde la talla XS hasta la XL. Es una gabardina larga de cuello solapa y manga larga ajustable con trabillas. Bolsillos laterales. Cinturón ajustable en el mismo tejido. Cierre frontal cruzado con botones.

Lo mejor de todo es que sea cual sea el diseño el trench o también conocido como gabardina es un must have de cada temporada. Es una prenda de lo más socorrida para esos días en los que las temperaturas bajan. Además, son estilosas y perfectas para crear los mejores looks street style.