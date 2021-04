Todas queremos el nuevo flequillo de Anne Hathaway

Anne Hathaway lleva el flequillo que todas queremos esta primavera verano. Volvemos a los años 90 y nos quitamos una o dos décadas del DNI. El flequillo es uno de los trucos de belleza que más se usa para rejuvenecer. La actriz Anne Hathaway ha decidido apostar por el tipo de flequillo que más se lleva. Un estilo cómodo y favorecedor que consigue su objetivo, dejarnos ver a la Anne de hace unos años. A sus 40 años, esta madre de dos hijos sabe muy bien cómo cuidarse y dar lo mejor de sí misma, una visita a la peluquería de confianza nos dará un estilo similar.

Así es el nuevo flequillo de Anne Hathaway

View this post on Instagram A post shared by Anne Hathaway (@annehathaway)

La actriz Anne Hathaway nos enseña su día a día en las redes sociales. Famosa por su mirada, sabe muy bien cómo sacarse el máximo partido. Unos ojos enormes y unos labios siempre perfectamente maquillados, la sencillez de esta mujer es lo que la acaba convirtiendo en un ejemplo a seguir. No es necesario pasarse la vida frente al espejo o estar esclavizada a la rutina del secador y la plancha, con este flequillo podremos disfrutar de mucho estilo y de una comodidad extra.

El flequillo de lado enmarca las facciones. Un flequillo de lado es la solución a nuestros problemas capitales. Si no nos decidimos, llevar o no flequillo puede ser una especie de dilema que gracias a Anna Hathaway resolveremos. El hecho de quesea ladeado y largo hace que sea fácil de esconder en caso de que no nos guste o en ese día no queramos lucirlo.

Es más fácil de peinar, no tiene que quedar perfecto, es más un poco rizado le dará personalidad. Más manejable y sobre todo un acierto seguro en cuanto a comodidad se refiere. Se puede secar al aire libre, con las manos y un poco de espuma puede quedar ideal. Si queremos darle un toque de secador es una manera de aportarle el estilo que queremos.

En melenas midi o largas este flequillo destaca aún más. Es un tipo de flequillo hecho para melenas, consigue fusionarse a la perfección con el resto de los elementos hasta darle un aire muy romántico y favorecedor. Volveremos a los 90, apostaremos por la feminidad y actualizaremos nuestro look.

El flequillo es la crema antiarrugas del peinado, un elemento que nos servirá para quitarnos años, sin cortar, ni teñir el pelo. Un sencillo gesto, unos minutos en la peluquería pueden convertirnos en una auténtica Anne Hathaway.