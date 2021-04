Vuelven las celebraciones, con mesura eso sí. Ya sabemos que las circunstancias, un año después del confinamiento, siguen siendo complicadas y bodas, bautizos y comuniones tienen que regirse por las restricciones sanitarias recomendadas. Las bodas han pasado a aplazarse y las comuniones han cogido el relevo de estas multitudinarias citas. Pocos invitados a la iglesia y casi los mismos en el banquete. Pero no hay que olvidarse que, aun con mascarilla, distancia de seguridad y un lavado de manos constante, hay que lucir las mejores galas para un día festivo de este calibre.

Tanto si eres la madre del niño o la niña protagonista del día, o una de las pocas invitadas al evento, no debes olvidar que tienes que ir cómoda, con un outfit a tu gusto, con el que te sientas bien y con el que no vayas ‘disfrazada’. Por supuesto sin dejar de lado las últimas tendencias y apostando por la elegancia y sobre todo por la sencillez, no olvides que es un evento de mañana.

Apuesta por vestidos cocktail con bajo a la altura de la rodilla, una prenda muy femenina y cuanto más sencillo sea, mejor. Este año además combinados con levitas son una de las tendencias de temporada. Lo mimo ocurre con el binomio falda y blusa que además te dará la posibilidad de reciclarlos, tanto juntos como por separado, para otras ocasiones incluyendo un look working.

¿Pantalones? Sí, pero siempre palazzo. Aportarás un punto de glamour a tu look. Son elegantes y también son tendencia. Todo un acierto combinados con tops o camisas para este tipo de eventos. Lo mismo ocurre con los jumpsuits, que además le darán un toque juvenil al outfit.

En cuanto a los colores, puedes aprovechar para ir de blanco. Recuerda que no es una boda, por lo que este color es uno de los permitidos y tb acertados en las comuniones. Igualmente los colores neutros como el beige o los empolvados serán siempre un acierto. Y en estos mismos tonos deberán ser los estampados, si prefieres algo más ‘vistoso’.

Todo combinado con complementos en tonos llamativos como fucsias, turquesas o naranjas. Las carteras de mano o con cadena para colgar siempre en color mejor que en negro. Y nada de cuñas o plataformas, el zapato ideal para asistir a una comunión es el salón o la sandalia con un tacón de 6 a 8 centímetros.

Joyería sencilla, aprovecha la cantidad de firmas que apuestan por lo minimalista y, si prefieres que una de tus joyas lleve todo el peso del look, recuerda la naturalidad en las prendas. La misma que piden los peinados para comunión, ni moños ni recogidos o peinados muy trabajados. Unas ondas desechas o una simple coleta siempre son un acierto.

Por último, no puedes olvidarte de la mascarilla. Ya sabes que menos es más y que, afortunadamente, cada vez hay más opciones para no desentonar con este nuevo complemento que, por el momento, sigue formando parte de nuestro fondo de armario. Juega con las telas y los colores y conseguirás ir a la moda.