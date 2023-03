¿Tienes una ocasión especial? El vestido de Zara que está casi agotado y sienta bien a todos los cuerpos

Si estás cansada de los vestidos lisos y esta temporada primavera/verano quieres lucir uno estampado, el vestido de Zara que está casi agotado probablemente es una de las mejores opciones del mercado. Una alternativa que sabe sobresalir a partir de interesantes características como sus lunares.

Entre ellas podemos hablar del cuello redondo fluido y manga sisa, ideal para mantenerte fresca incluso los días más calurosos del año. También destaca por su cierre en la espalda con una cremallera oculta en costura y botón, y el bonito detalle del nudo en la parte frontal.

El vestido de Zara que está casi agotado

¡Tuyo por menos de 30 euros!

El precio de este vestido es de solamente 29,95 euros, a lo que debemos sumarle que el envío a las tiendas de la firma es totalmente gratis. Es decir, por menos de 30 euros y en dos o tres días laborables, podrás recoger tu prenda en cualquiera de las sucursales de esta marca.

Siempre que no estés del todo satisfecha con el producto, dispones de 30 días desde la fecha de envío para devolver tu compra en Zara. Puedes devolverla tanto en las tiendas como en un punto de entrega, con la ventaja de que en ambos casos la devolución es gratuita.

Indispensable en tu armario

Disponible en colores negro de fondo y color blanco en los lunares, es un básico que no puede faltar en tu armario de cara a las próximas estaciones. Es un vestido perfecto para eventos diurnos.

Por otro lado, durante el proceso de compra además tendrás que escoger una de las cinco tallas en que se ofrece, de XS a XL.

Composición y cuidados

Zara ha adoptado programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de sus estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud; y este vestido es uno de los tantos ejemplos que demuestran su buen trabajo en tal sentido, una cuestión que no puede obviarse.

El resultado es una prenda confeccionada 100% en el mejor poliéster, que puedes lavar a máquina a una temperatura máxima de 30° C. Asimismo puedes plancharla, a no más de 110° C. En cuanto al cuidado, recomiendan no usar lejía ni blanqueador, y tampoco secadora.

En resumen, uno de los mejores vestidos que puedes adquirir a ese precio si consideramos la colección actual de los grandes fabricantes. En la web de Zara descubrirás múltiples accesorios y complementos para realzarlo aún más y que todo el mundo elogie tu nuevo outfit.