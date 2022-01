El tiempo que debes dejar tus uñas sin pintar

¿Recuerdas la última vez que vistes tus uñas sin pintar, con su color natural? Si la respuesta es no, esto te interesa.

Se dice que el esmalte afecta a la oxigenación de las uñas, pero esto no es cierto por una razón muy sencilla: las uñas no respiran. No tienen que estar exuestas al aire, sino que reciben los nutrientes a través del torrente sanguíneo.

Ahora bien, aunque no es imprescindible dejar las uñas sin pintar de vez en cuando, los expertos sí recomiendan hacerlo. ¿Durante cuánto tiempo? Una semana al mes.

Puedes aprovechar para cuidarlas con aceite de oliva, un ingrediente natural con propiedades hidratantes y fortalecedoras.

Es tan sencillo como poner un poco de aceite de oliva en un vaso, empapar un algodón y aplicarlo en las uñas. Deja que actúe durante 20 minutos y aclara con abundante agua tibia. Luego, lávate las manos con un jabón suave.

Razones por las que debes dejar de pintar tus uás de vez en cuando

Si utilizas un quitaesmaltes con acetona de forma frecuente, con el paso del tiempo las uñas se vuelven mucho más sensibles a infecciones por hongos y bacterias.

Lo ideal es que utilices un quitaesmaltes sin acetona que, aunque tarda más tiempo en disolver la pintura, es mucho mejor para las uñas.

A esto hay que sumar que, si dejas el esmalte durante un largo periodo de tiempo, cuando te lo quitas puedes sufrir lo que se conoce como granulación de la queratina. Lo que ocurre es que, además de retirar el esmalte, también sacas la capa superficial de las uñas, y se quedan unos parches blancos muy poco atractivos.

En definitiva, aunque no es absolutamente necesario, sí conviene descansar del esmalte una semana al mes. Durante este tiempo, las uñas se fortalecen y recuperan su brillo y su grosor natural.

¿Cómo cortar y limar las uñas?

Para lucir unas unas uñas bonitas y saludables, es importante saber cómo cortarlas y limarlas.

Es mucho más preferible limarlas a cortarlas, pero en el caso de hacerlo se debe utilizar un cortauñas adecuado. Por supuesto, hay que seguir la forma de la cutícula.

Para limarlas, la lima de cartón es mucho mejor que la de metal. Antes de limar las uñas, sumérgelas unos minutos en agua templada para que se reblandezcan. Luego, lima de un lado hacia otro siempre en la misma dirección, en pasadas suaves y largas.