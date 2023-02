El termo viral que ha triunfado en América (y ahora en España también)

Todo lo que se viraliza en América termina causando furor en España. Y así ha sido el caso del vaso térmico de Stanley. Y es que, ya es una tendencia el llevar el café en el coche o coger un té matcha del Starbucks y llevártelo hasta la oficina. Un estilo de vida muy estadounidense y aesthetic que ha traspasado fronteras.

Si entras a Tiktok, probablemente verás mil vídeos de morning rutines en las que las americanas llevan a todas horas un vaso con asa de colores nude que ha causado furor. Se trata de un termo de la marca Stanley que se ha hecho viral no solo por ser de lo más práctico al contar con un asa, sino también por el estilo minimalista que luce. No verás a ninguna influencer estadounidense que no lo tenga en casa. Y barato no es.

Por ejemplo, la Familia Carameluchi, como se hacen llamar en la red, se ha trasladado a vivir a Florida y, desde allí, relatan cómo es la vida y el sueño americano que tantas películas han plasmado. Y, como no podía ser de otra manera, la madre de la familia no ha podido evitar ir en busca del famoso termo, que está ultra agotado por todos lados. Después de varias semanas de búsqueda, Nohewi -su nombre en el universo 2.0- lo ha podido localizar en uno de los supermercados de la ciudad, por un precio de 40 dólares. Ya tiene que ser bueno.

Sin embargo, en España todavía no ha llegado a los grandes almacenes. Tal ha sido su furor que se puede encontrar en Amazon por un precio que supera los 100 euros. Además, los colores más demandados que son el rosa y el nude no están disponibles. Vamos, todo un trabajo de investigación para conseguir el vaso viral de influencer. Pero desde Look hemos querido darte la mejor opción low cost, que podría pasar perfectamente por clon.

Sin ir más lejos, Aliexpress tiene la solución. Y es que, no es ningún secreto que esta tienda online tiene todo lo que buscas. Solo tienes que poner en el buscador ‘vaso termo’ y directamente te lleva a los clones del vaso más viral de la red. Por menos de 20 euros, con gastos de envío incluidos, podrás convertirte en una auténtica influencer. Hay disponibles cuatro colores y no tiene nada que envidiar a los de Stanley. Pero corre, porque hasta en Aliexpress están colgando el cartel de ‘agotado’.

Por su parte, Shein también ha sacado un termo similar. Aunque su opción es sin asa y sin pajita, lo cierto es que la función es la misma. Hay disponibles en negro y rosa, con un tamaño de 500 mililitros y un precio que ronda los 13 euros. Una opción de lo más económica que agradecerá tu bolsillo. Pero, si lo que realmente quieres es el vaso tendencia de la temporada, entonces tendrás que hacer un viaje a América o hacer contactos para conseguirlo, eso sí, prepárate para patearte el continente, porque están agotadísimos.