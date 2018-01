El negro es el color de la elegancia por excelencia y, en los últimos tiempos, uno de los más reivindicativos. Apto para cualquier ocasión, las ‘celebs’ parecen tenerlo muy claro y siempre apuestan por él para ir sobre seguro, incluso para sus looks diarios. Aunque siempre se suele asociar con la noche, es ideal para el día a día y las que más saben de moda así lo atestiguan.

No hace falta más que echar un vistazo a los looks de ‘street style’ de las estrellas en las ultimas 24 horas para darse cuenta de que hay uno que repiten nada menos que Kate Moss, Elsa Pataky y Olivia Culpo. Nos referimos al ‘total black’, el comodín con el que siempre se acierta (si se sabe cómo). Tres mujeres con estilos muy distintos -una modelo, una actriz y una ex Miss Universo- pero que dan con la clave para atraer todas las miradas en cualquier ocasión sin caer en el aburrimiento.

Una de las tops más icónicas de los años 90, Kate Moss, lo utiliza prácticamente de pies a cabeza en un ‘outfit en el que su capa es la verdadera protagonista. Una prenda muy sofisticada bajo la que esconde un vestido corto de encaje. Mini bolso, medias y zapatos tipo oxford en negro completan el look.

Precisamente, la capa también es la pieza clave del estilismo de Elsa Pataky. La actriz española impregnaba las calles de Nueva York con su particular sensualidad al suprimir las medias y dejar sus tonificadas piernas al descubierto.

Por su parte, Olivia Culpo hacía gala de un perfecto estilismo apto tanto para el día como para la noche. Jersey de cuello cisne adornado con tachuelas, pantalón negro, botines de charol y maxi bolso de Chanel, todo en negro, creaban una ecuación sin fisuras con la que triunfar en cualquier situación.