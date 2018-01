Lo que toca Sara Carbonero suele convertirse de manera inmediata en objeto de deseo para cientos de ‘fashionistas’. Su estilo relajado, sus descubrimientos ‘made in Spain’, sus adquisiciones de Zara… es habitual leer titulares sobre el ‘efecto Carbonero’ y su capacidad para agotar todo lo que se pone y comparte en su perfil de Instagram.

Y si la periodista es toda una ‘influencer’, Pilar Rubio no se queda atrás. Con un estilo completamente diferente, la madrileña también ha hecho de las redes su pasarela particular, donde luce con personalidad ajustados diseños y atrevidas prendas, como las botas ‘over the knee’ de terciopelo y pedrería de la firma Alma en Pena con las que sorprendió hace apenas unos días.

Pues bien, cada una con su estilo, han coincidido con la misma prenda, la cazadora vaquera. Este éxito ochentero no es nuevo en los cuadernos de tendencias, dado que lleva un tiempo dando que hablar en su versión más ‘boyfriend’. Sin embargo, este año llega cargado de color, combinando el tejido denim con coloridos bordados, algo que ya está salpicando prendas como jerseys, camisas o sudaderas.

La pieza de Sara pertenece a la colección de Slow Love, su plataforma de venta multimarca, aunque aún no está disponible. Tiene un acabado en gris oscuro y un gran bordado a la espalda en forma de mandala, con detalles florales de colores.

Por su parte, la de Pilar es en azul claro, con interior de borrego, que queda a la vista en la zona del cuello y solapa, y flores rojas bordadas en la manga. Concretamente, se trata del modelo Ex boyfriend Sherpa Trucker de Levis (160 euros), algo más larga y ‘oversize’ que la clásica silueta de la mítica firma de vaqueros.

Una tendencia, una prenda y dos estilos. ¿Con cuál te quedas?