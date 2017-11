Cada vez que Sara Carbonero tiene algún compromiso público es inevitable que se hable de su look. No en vano, se trata de uno de los rostros más seguidos por los inspiradores estilismos que suele lucir, tanto en la esfera social como en su día a día, de los que da buena cuenta en sus perfiles sociales.

Con motivo de la presentación de la colección ‘Saudade’, que la periodista ha diseñado junto a la firma de joyería Agatha París con la que colabora desde hace varias temporadas, Sara se trasladaba a Madrid en un viaje exprés que nos ha dejado una gran lección de estilo en clave velvet. El terciopelo, que se posiciona como uno de los tejidos estrella de cara a este otoño-invierno (al nivel del estampado Príncipe de Gales que ya inunda todos los escaparates) ha sido el protagonista elegido para la ocasión.

Con vestido midi negro de Masscob de aire romántico, como suelen ser las prendas de esta firma firma creada por Marga y Jacobo en La Coruña en 2003, la toledana demostraba cómo acaparar todas las miradas sin necesidad de escotes excesivos, siluetas ceñidas o aberturas de infarto. Combinaba la pieza con unos altos tacones del maestro francés Louboutin y una chaqueta de Etro de la que se desprendió para la presentación.

Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 4:43 PST

Un estilismo sencillo que cedía todo el protagonismo a las joyas que lo acompañaban; un gran anillo (42 euros), pulsera (72 euros) y pendientes (69 euros) de la nueva colección que ha creado para la firma de joyería. Sumando chaqueta, vestido y zapatos, un look de unos 2.500 euros que, aunque estupendo, se antoja poco asequible para el resto de los mortales.

Sin embargo, el equipo de LOOK no ha querido desistir y, enamoradas de la elección de Carbonero, hemos rastreado los escaparates virtuales en busca de una alternativa que no supera los 150 euros. Toma nota de la versión low cost del ‘outfit’ de la periodista, perfecto para las próximas Navidades.

Vestido de terciopelo de H&M (39.99 euros)

Chaqueta bordada de Zara (69.95 euros)

Zapatos de tacón de terciopelo de Pimkie (12.99 euros)