Te explicamos qué es la ‘teoría del zapato equivocado’ de TikTok para elegir el calzado perfecto para un evento

En moda hay diversos conceptos y hábitos que todos podemos adoptar a la hora de vestirnos. Por ejemplo, la teoría del zapato equivocado.

Esos trucos virales que cobran sentido y que llegan a mayor cantidad de personas. Si estás pensado en acudir a un evento, debes saber qué zapato elegir para ir siempre a la última y no desentonar.

En qué se basa la teoría del zapato equivocado

Esta teoría se basa en escoger un zapato para un look en el que normalmente no quedaría muy bien pero que el resultado es siempre genial. Vamos, que igual no estás segura del todo, y luego eres la que más triunfa en la fiesta a la que acudas.

No es un truco actual que las redes sociales se hallan inventado, si no algo que en realidad ha existido siempre pero ahora cobra un sentido algo más viral.

La estilista Allison Bornstein es la que ha expandido este concepto actualmente en TikTok basándose en sus experiencias. En este sentido, Bornstein comenta que tenía una clienta que solía llevar zapatillas deportivas aunque no le gustaban mucho, pero eran más cómodas para ellas porque no paraba en todo el día.

Aunque su estilo no tenía nada que ver con el deportivo, lo que al final pasaba es que adaptada tales zapatillas a sus outfits para que fuera más el estilo que solía llevar. Vamos, al final es el traje chaqueta o vestido con deportivas que hemos estado viendo estos últimos años y que tan de moda está.

Las celebrities nos inspiran

Tanto las marcas en las pasarelas como las celebrities nos inspiran siempre, y aunque en un inicio creíamos que son estilos imposibles y que no llevaríamos jamás, resulta que ahora están en total tendencia.

Es el caso del tacón algo exagerado con un pantalón tipo chándal, que habrás visto en Rosalía muchas veces, o las deportivas de marca que llevaríamos para correr sientan ahora geniales con faldas y vestidos midis, por poner sólo unos ejemplos de esta teoría.

Por otro lado, también están las bailarinas que podemos ponernos con un top deportivo, o hasta manolitas con esos leggins para hacer fitness. Y la falda de tul que te encanta con esos zapatos planos y menos elegantes pero que le dan un toque distinto a tu look.

Cómo aplicarlo