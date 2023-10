Te explicamos cuál es el bolso que mejor te va en función de tu estado de ánimo

Tiene descuento y está en Mango Outlet. Es el bolso que mejor te va en función de tu ánimo. Y es totalmente otoñal.

Hablamos del bolso cuadrado y asa corta que puedes llevar con todos tus looks para esta nueva temporada.

El bolso que mejor te va en función de tu ánimo

Entre sus características, debes saber que es de tamaño media a grande por lo que te cabes muchas de las cosas que sueles llevar a la oficina a diario.

Además tiene diseño rectangular, lleva asa corta, con hebillas decorativas y lleva bolsa interior para mayor comodidad. De esta forma es extraíble y lo tienes para más cosas, pero lo mejor es que consigue proteger todas las cosas que tengas en el interior sin que se desgasten.

Para más detalles, lleva cierre de nudo deslizante y es una prenda pertenece a nuestra Guía de Regalos. Entre sus detalles, además desde la web te dan sus medidas: 58.0×39.0x38.0cm (LargoxAltoxAncho).

Con qué materiales está hecho

Diseñado en Barcelona, sus materiales son: 100% poliuretano. Forro de 50% algodón y 50% poliéster.

Para poder cuidar este bolso, lo mejor es que hagas caso a estos materiales y también a las etiquetas. En este caso, para este bolso, especifican no lavar, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

Completa tu look

Tienes variedad de ropa y otros complementos para poder llevar este bolso que aportan cantidad de beneficios para mostrarte siempre elegante.

Con jeans, blusas, vestidos, faldas y más, siempre va perfecto. En este color marrón consigues llevarlo a todos lados gracias a su versatilidad. Puedes comprar el resto de prendas en la misma web de Mango Outlet que siempre tiene los mejores precios.

Bolso con oferta

Este bolso viene con descuento. Si su precio era de 39,99 euros, luego se bajó a 31,99 euros y finalmente lo tienes ahora por 29,99 euros gracias al 25% de descuento para tenerlo siempre más económico.

Es de talla única y lo compras directamente en la web de Mango Outlet donde tienes total comodidad y muchos otros bolsos también en descuento.

Ahora bien, si tienes una tienda cerca de casa también puedes desplazarte y así olvidarte de los gastos de envío.

Recuerda que los gastos de envío a domicilio son de 3,95 €, y gratis en pedidos superiores a 30 €. Y en envío a punto ASM es de 3,95 € siendo también gratis en pedidos superiores a 30 €. ¡Es ya para ti!