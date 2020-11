Te contamos cómo adelgazar sin ejercicio ni dietas

Puede que si en algún lugar has leído que es posible adelgazar sin ejercicio ni dietas, hayas creído que es mentira, pero lo cierto es que científicamente hay algunas formas de perder peso que no requieren demasiado esfuerzo o sacrificio, solo conocimiento y constancia ¿las conoces? Te contamos entonces cómo hacerlo.

La mayoría de ellas afectan a la manera en cómo comemos, pero no hay que dejar de comer o restringir nuestra dieta, sino adoptar unos hábitos nutricionales y mantenerlos: cosas tan simples como usar platos más pequeños o masticar despacio ¡realmente pueden marcar la diferencia!

Masticar más despacio

Es simple y no lo hacemos. En cuanto a la forma de masticar, debemos reducir la velocidad para que el cerebro tenga tiempo de procesar la cantidad de comida que el cuerpo ingiere, al comer más lentamente, solemos sentirnos llenos y en consecuencia reducimos la porción de comida en el plato.

Si crees que lo que te costará es reducir la velocidad, sobre todo con los platos que más disfrutamos y nos gustan, entonces cuenta el número de veces que masticas.

Menos cantidad en el plato

Otra manera de poder adelgazar sin ejercicio ni dietas es comer en un plato más pequeño. Pues cuanto más grande la vajilla, más pequeña se ve la porción de comida y más cantidad añadimos y acabamos comiendo mucha más cantidad.

Esto sucede porque inconscientemente creemos que llenar el plato es la correcta cantidad para una persona.

¿Qué comemos?

Por supuesto, el contenido del plato también es importante y debes intentar que entre tus alimentos haya comida con altas cantidades de proteína y fibra. La primera la puedes encontrar en alimentos como los huevos, el salmón, las gambas, la soja, la avena o los cacahuetes, y lo más sencillo es que empieces por adaptar tus desayunos ya que es un momento del día en el que puedes incluir muchos de estos alimentos.

Con el tiempo, te sorprenderá lo rápido que te sientes lleno ya que se ha probado que este tipo de biomolécula, puesto que afecta a varias hormonas, aumenta la sensación de saciedad y reduce el hambre.

Por su parte, la fibra que puedes encontrar en alimentos como los frijoles, los cereales de avena, las coles de Bruselas, los espárragos o las semillas de lino, también tiene un efecto similar. Y no solamente ello si no que permite regular nuestro intestino y acabaremos con la retención de líquidos, que es otra de las razones del porqué no adelgazamos como queremos.

Si apuestas por alimentos vegetales con fibra viscosa mucho mejor ya que esta clase de fibra se convierte en gel al entrar en contacto con el agua y aumenta el tiempo de absorción de nutrientes, ralentizando a su vez el vaciado del estómago.

Si ninguno de estos alimentos te convence, también puedes probar con el glucomanano, un suplemento para bajar de peso que también es muy rico en fibra viscosa ¡y suele funcionar muy bien!

Tomar agua

Otra manera de perder peso sin tener que hacer dieta es comer adecuadamente y tomar mucha agua durante el día. Algo que también nos provoca saciedad y nos ayuda a hidratarnos y con esto vamos al baño más veces. Seguro que pronto interiorizas estos hábitos y ves los cambios reflejados en la pantalla de la báscula.

Consejos