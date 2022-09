Tank top , la prenda imprescindible de entretiempo

En lo que se refiere a la moda, es habitual que cada cierto tiempo las tendencias vuelva y se repitan esquemas del pasado. Esto es porque la moda es algo circular, que hace que algo que era de actualidad hace tiempo, vuelva a ser un must de estilo. Una realidad que, si bien, no afecta de la misma manera a lo que se pueden llamar ‘básicos de armario’ o ‘clásicos atemporales’, que hacen que cualquier look sea un acierto. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas con una de las prendas más versátiles de cualquier armario: el tank top.

El tank top es una prenda imprescindible en el vestidor y aunque siempre se ha asociado a looks más sporty, ahora es perfecto para combinar en cualquier estilismo. Es la clásica camiseta de tirantes anchos, con espalda habitualmente de nadadora y que puede combinarse con cualquier look. Sobre todo si es en colores neutros como el blanco y el negro, el tank top es perfecto para llevarlo solo, o bajo una chaqueta.

A pesar de que se trata de una prenda que siempre tenemos en el armario, lo cierto es que en las últimas semanas ha habido un boom en torno a ella. Desde que la firma Prada propusiera el tank top en blanco como prenda estrella de su colección de otoño- invierno del pasado año, esta camiseta tan básica se ha colado en los looks de celebrities, influencers y población general. Y es que gracias a firmas como Zara o Mango, el tank top está al alcance de todos, sin necesidad de invertir una cifra muy alta.

El tank top es perfecto para combinar con pantalones anchos de vestir, pantalones vaqueros, pantalones cortos y también faldas de todo tipo. Aunque lo habitual es que esté fabricado en canalé, hay diferentes versiones. Es una prenda cómoda y fácil, pero hay que tener en cuenta que, dado que es relativamente ajustada, tiende a generar el efecto visual de más pecho -en especial los de color blanco-, por lo que es posible que no todas las personas estén cómodas con él.

Son muchas las celebrities e influencers que ya han sucumbido a los encantos del tank top, sobre todo en su versión más básica. Muchas de ellas han recurrido a firmas de lujo como Loewe, pero otras apuestan por opciones más básicas. Entre las personas que ya se han sumado a esta tendencia se encuentran la cantante Chenoa, María Pombo, Kendall Jenner, Rocío Osorno o incluso Tamara Falcó. Una prenda que causó furor en los años noventa y que ahora vuelve para convertirse en un must el próximo otoño. Descubre en nuestra galería algunas imágenes de celebrities con esta prenda que servirán de inspiración para incorporar el tank top a tus looks. Las opciones son casi infinitas, elige la que mejor se adapte a ti.