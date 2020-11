Paula Echevarría apuesta una vez más por la comodidad marcando estilo con una sudadera de Stradivarius. Las prendas oversize como esta sudadera son imprescindibles en cualquier armario. No marcan nada y nos permiten estar siempre perfectas con unos leggins o unos pantalones. Cómoda y calentita esta sudadera negra se puede convertir en el regalo estrella de esta temporada. Para estar por casa, salir a pasear o pasar un fin de semana disfrutando de la familia sin parar ni un segundo, esta sudadera de Stradivarius de Paula Echevarría es todo un acierto.

Esta es la sudadera de Stradivarius más cómoda y calentita de Paula Echevarría

La actriz Paula Echevarría tiene la misma pasión de Coco Chanel por el color negro. En la mayoría de los looks que luce la vemos íntegramente vestida con este tono. En este caso a optado por ponerse unos leggins con una sudadera que ha llamado la atención de sus seguidores. Es de Stradivarius y en todos los aspectos es una prenda que debemos tener en nuestro armario antes de que se agote, por menos de 20 euros es un chollo al que resultará difícil resistirse.

Una sudadera es siempre bienvenida. Por mucho que no seamos de sport, una sudadera para ir al supermercado, a pasear o a sacar el perro siempre será una opción. Es una prenda que este año vuelve con más fuerza que nunca. Después de meses de confinamiento y con algunas zanas del país cerradas, nada mejor que una sudadera para relajarse y esperar que todo pase. Puede que no apetezca arreglarse para no salir, pero sí para estar en casa o hacer deporte.

El efecto oversize es ideal. Si queremos una sudadera que nos abrigue bien, Stradivarius tiene la solución. Nos la podemos poner para salir a la calle un día soleado de invierno con un jersey debajo, nos arreglará y abrigará mucho más que una sudadera convencional. Tal como la lleva Paula con un abrigo encima también queda perfecta en esos días en los que el frío sea una realidad.

La combinación con unos leggins es la más adecuada. Si queremos completar el look con unos leggins negros, por 12 euros tendremos una pieza más de Stradivarius. Ideal para ir cómoda por casa o hacer un poco de ejercicio. La nueva colección de Stradivarius tiene todo lo necesario para adaptarse a la nueva normalidad. Piezas de las que poder disfrutar para recorrer la ciudad cómodamente.

Las zapatillas blancas son el otro elemento de Stradivarius que no podemos dejar escapar. Valen 19,99 euros y son una pieza clave de cualquier look. Con vestidos, faldas, pantalones o leggins estas zapatillas siempre quedarán bien. No es necesario invertir mucho dinero para lucirlas, simplemente debemos buscar las que más nos gusten de acuerdo con nuestro presupuesto.

Vestir bien es sencillo gracias a las prendas low cost de Stradivarius, un conjunto perfecto para estar en casa o disfrutar de una comodidad extrema. Estas prendas son perfectas para imitar el estilo de Paula Echevarría o para empezar a pensar en regalos para Navidad.