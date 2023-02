Stradivarius sigue apostando por las rayas: así es el jersey que pega con todo

Desde hace tiempo, las rayas acaban siendo un básico de todos los tiempos. Por esto Stradivarius sigue apostando por las rayas con este jersey. Es top y queda bien con todo lo que te pongas.

En colores blanco y negro, lo que más llama su atención es su diseño, corte, trabajo y versatilidad para poder ponértelo tanto con vaqueros como con faldas en negro.

Stradivarius sigue apostando por las rayas

Y lo hace con este jersey que debes tener ya. Es de semicisne en curva y se presenta en variedad de colores para que puedas elegir el que más te guste. Hablamos de un jersey de cuello perkins y manga larga que lleva detalle debajo con curva para que sea algo más elegante.

Realizado en 70% viscosa y 30% nailon, debes estar atenta a las etiquetas para que te dure más y no se estropee por el simple hecho de lavarlo de forma incorrecta. Para tenerlo más claro, desde la web dan a conocer que este jersey se lava a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no debe usarse lejía, planchar máximo a 110º y no usar secadora. Con ello le damos más vida a la prenda y no te fallará.

Qué color eliges

Una de las ventajas de este jersey que puedes obtener en la web de Stradivarius es que se compra en tres colores distintos.

Por un lado, tenemos las rayas blancas y negras que son algunas de las más básicas y que te pones con todo lo que tengas en tu armario y para variedad de ocasiones.

También tenemos el de rayas blancas y kaki/gris en tallas que van de la XS a la XL, es perfecto con pantalones cargo a juego en color crudo. Mientras que hay uno tercero, rayas azul marino con blanco, que es el que queda mejor con los vaqueros de diversos colores y deportivas de color blanco.

Dónde se compra

Tienes este jersey en estos colores distintos en la web de Stradivarius. Su precio es de 15,99 euros en variedad de tallas como son de la XS a la XL para elegir la tuya. Es de corte ajustado así que debes tenerlo en cuenta a la hora de comprarlo si lo quieres más apretado o bien cuando deseas ir algo más suelta y holgada. Sea como sea, es el comodín perfecto para la próxima temporada de primavera a la hora de llevarlo tanto en fiestas como a diario.