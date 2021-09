Stradivarius | Entrevista exclusiva a Montse Olmedo: la artista española elegida para ‘Meets Art’

Montse Olmedo García es de Barcelona, tiene 53 años y trabaja como secretaria. Además, es una de las cuatro primeras artistas elegidas por Stradivarius para su proyecto Meets Art. Un plan creado por el equipo creativo de la famosa marca de Inditex que busca dar visibilidad a artistas emergentes de todo tipo de disciplinas alrededor de todo el mundo, y en el que los cuadros con hilo de algodón de esta catalana se han hecho un hueco propio.

Look ha hablado en exclusiva con la barcelonesa, que comenzó en esto de crear arte con algodón hace cerca de tres años como hobby, y en ningún caso como negocio. Montse mandó su solicitud de participación en Meets Art como quien manda un mensaje del que no espera respuesta. Ella es clienta habitual de Stradivarius y llegó a la convocatoria del concurso de casualidad, mientras navegaba por la web de la firma en busca de algo de ropa. Su sorpresa llegó semanas más tarde cuando, tras unos días sin revisar su bandeja de entrada, abrió el e-mail que le anunciaba que había sido seleccionada como una de las primeras artistas con las que la marca de Arteixo arrancaría su nueva iniciativa.

Haber sido elegida supone, ante todo, un reconocimiento a su trabajo. El premio para los seleccionados no es económico. Consiste en la promoción y exposición de sus obras en marquesinas de dos metros, que se instalarán en tiendas de Stradivarius de toda Europa. Además, en la web y las redes sociales de la firma ya existen imágenes y enlaces directos al perfil de Instagram de Montse, en el que se pueden ver sus obras.

Por ahora Olmedo no ha notado beneficios económicos, pero no tiene prisa. Es consciente de lo que supone para alguien que hasta ahora se limitaba a regalar sus obras a amigos cercanos, pasar a exponer su creatividad de la mano de uno de los gigantes de la moda mundial. La publicidad y la exposición que le están empezando a dar no tiene precio, y ella lo sabe. El sentimiento de Montse hacia Stradivarius es de total agradecimiento y espera con ganas su turno para aparecer en las tiendas de esa marca en la que tantas veces ha confiado a la hora de vestir. Las apariciones van por turnos, y ella todavía tiene que esperar unos días más para ver sus cuadritos decorando las calles de toda Europa.

La artista incide en hablar de la firma más allá de Inditex, ya que, aunque el vínculo con la matriz gallega es innegable, la marca que le ha amadrinado tiene su propio equipo creativo, y fue de ellos de quienes surgió esta iniciativa. La presentación del proyecto y de sus cuatro primeros artistas, tuvo lugar en Barcelona hace solo unos días y fue en ese acto donde Montse pudo conocer a parte de sus compañeros, los procedentes de Holanda y Portugal. La artista rusa, que trabaja la cerámica, no estuvo presente debido a la pandemia y las restricciones. Para el evento Stradivarius regaló una tarjeta de 150€ a los creadores, a fin de que fueran vestidos con sus prendas favoritas de su colección, y fue en la Fundació Miró de la ciudad Condal donde Montse pudo también compartir su talento con artistas consagrados de la talla de Rachel Valdés y Raúl del Sol.

Los cuadros de Montse se pueden comprar por encargo a través de su perfil de Instagram y también por teléfono, llamando al 655 52 36 04. Las obras más grandes, de 50×50 cm, tienen un precio máximo de 200€, y de ese precio hacia abajo, según el cuadro.