Stradivarius apuesta por un nuevo estampado para sus vestidos: este es el más vendido

Un vestido con tirantes es siempre una buena opción para los eventos al aire libre que tienen lugar durante la primavera y el verano. Stradivarius lo sabe, y por eso es una de las tantas firmas de moda que se ha sumado a esa tendencia con una alternativa buena, bonita y barata. apuesta así por un nuevo estampado para sus vestidos.

Te mostramos el vestido de tirantes patch con volantes, el cual vamos a descubrir con todos sus detalles a continuación.

El nuevo estampado para sus vestidos

Las características más destacables de esta prenda pasan por su diseño corto patch con escote redondo y tirantes finos regulables, acompañados de pequeños accesorios como volantes y cut out en la espalda que le da un aspecto elegante y el todo distinto para llevar en cantidad de ocasiones.

Cuáles son sus materiales y cuidados para que dure más

Disponible en cinco tallas, de la XS a la XL, el producto es confeccionado en una exclusiva mezcla de 98% poliéster y 2% elastano. Stradivarius hace sus artículos de forma tal que sean duraderos y resistan muy bien tanto el uso constante como el paso del tiempo.

Siempre que vayas a utilizar el vestido y quieras que luzca impecable, puedes lavarlo a máquina a una temperatura de hasta 30° C. Recomiendan no aplicar lejía ni blanqueador para que sus materiales no se estropeen y, si vas a plancharlo, no plancharlo a más de 110° C.

También aconsejan no limpiarlo en seco ni meterlo en la secadora porque estos procesos podrían alterar sus propiedades originales.

Precio, envío y devoluciones

El precio del vestido de tirantes patch con volante de Stradivarius es de 29,99 euros. Además, recuerda que los envíos a las tiendas de la marca son completamente gratuitos por lo que ese es el precio final a asumir.

Y, si no estás satisfecha, tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción del pedido para hacer efectiva la devolución.

La mejor opción es siempre comprar online porque es una gestión bien rápida y cómoda, y de esta forma tendrá el vestido en casa en unas horas. No te lo pierdas y cómpralo antes de que se agote.

Con qué combinarlo

La suerte es que va bien con zapatos altos, deportivas, y hasta botas altas en este tiempo cuando todavía hace algo de frío. Te lo pones con cardigans, sin nada debajo en verano, y leggins para este tiempo.