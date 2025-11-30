Soy peluquera y este es el recogido que más rejuvenece a las mujeres de +40: es elegante y lo llevarás en las cenas de Navidad

Llegan días de fiesta donde los vestidos y los peinados serán la tónica dominante. Tenemos el recogido que más rejuvenece a las mujeres de +40, y muchos otros, con el fin de poder elegir durante Navidad. Según Ismael Bachiller, hairstylist y embajador de Sebastian Professional, “En esta edición veremos una mezcla de estilos que reflejan la personalidad de cada talento. Desde recogidos estructurados con brillo espejo hasta ondas con textura natural o looks con efecto húmedo, la clave está en potenciar la fuerza y la identidad de cada cabello”.

Para Marta Gamarra, estilista profesional y embajadora de Schwarzkopf Professional, las tendencias en peinados que dominarán estas celebraciones pasan por peinados versátiles, elegantes y con un toque de sofisticación que elevan cualquier look. Y hay el que rejuvenece a las mujeres de +40. «Las fiestas son, sin duda, el momento perfecto para jugar con el cabello y convertirlo en el mejor complemento de cualquier look», explica la profesional.

El recogido que más rejuvenece a las mujeres de +40

Personalización

La British Beauty Council ha señalado en informes recientes la creciente demanda de peinados «personalizados y de bajo mantenimiento» que empoderen al cliente, y el Trinity encaja perfectamente en esta categoría.

Técnicas actuales

El efecto “peinado con los dedos” triunfa en los desfiles y en el día a día. Se trata de resaltar la textura real del cabello y potenciar con productos ligeros: cremas sin aclarado, sprays texturizantes y aceites naturales. La idea es cuidar el cabello sin forzarlo, dándole protagonismo a su forma y brillo natural.

Moños bajos y más

Marta Gamarra destaca la colección con estilos pensados para adaptarse a diferentes tipos de mujer y ocasión durante Navidad 2025. Entre sus grandes apuestas destacan las trenzas con textura envolvente, los moños bajos pulidos, las ondas retro estilo Hollywood y el cabello liso con brillo efecto espejo. «Son peinados que realzan las facciones, aportan movimiento y elevan cualquier look sin necesidad de recargarlo», añade Marta.

Trenzas y otros también para rejuvenecer a las mujeres de +40

David Lesur, director de formación de los salones David Künzle, se declara fan de los recogidos cuidadosamente deshechos: «Es como lucen mejor, y también destaco las trenzas en todas sus modalidades y variaciones, o bien un falso bob ondulado tipo años veinte y ondas al agua con el cabello hacia un lado, que suelen aportar mucho glamour».

Respecto al moño, Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral, es partidario de no apretarlo demasiado: «Hay que soltarlo, que se vea más salvaje y bohemio, desestructurado y casual, estilo effortless. Y si elegimos una trenza, podemos inclinarnos por accesorios como horquillas con strass, cristales o diademas buscando un rollo boho chic, aunque sólo si se trata de una cita con tu chico en algún lugar de postín».

David Künzle recomienda…

Las trenzas bubble y de raíz, siempre con volumen pero nunca apretadas

Los moños altos trenzados: “Son clásicos, sencillos y muy elegantes”

Coletas con ondas suaves y con nudo

Trenzas bohemias, texturizadas y escondidas

Moños bajos y anchos, y también los sleek bun (con mechones sueltos a ambos lados)

Coletas en zigzag (sólo si tienes mucho pelo y volumen)

Consejos para que el cabello esté siempre mejor en mujeres de +40

No laves el cabello frecuentemente

Lavar el cabello demasiado a menudo puede acelerar la pérdida de color. Lo ideal es lavarlo dos o tres veces por semana, dependiendo de tu tipo de cabello.

Cortar puntas

Recorta las puntas cada 2-3 meses para evitar el encrespamiento y las puntas abiertas.

Proteger el cabello del sol

Protege tu cabello del sol y el calor usando siempre productos con filtro UV, como esta crema texturizadora.

No cepilles el cabello en seco

Cepillar el cabello rizado seco rompe la forma del rizo y lo vuelve esponjoso. Hazlo solo en la ducha con acondicionador.

Cómo hacer que el recogido dure toda la noche

Según Marta Gamarra, estilista profesional y embajadora de Schwarzkopf Professional, la preparación del cabello sigue siendo la base de cualquier look duradero. «Siempre insisto en trabajar con productos que den estructura sin endurecer». Su recomendación: OSiS+ Session Label Strong Hold Hairspray, una laca de fijación flexible que garantiza un acabado natural, duradero y con movimiento.

«Estas fiestas son una oportunidad para brillar, pero sobre todo para disfrutar. No se trata solo de seguir una tendencia, sino de encontrar ese peinado que te haga sentir tú misma, segura y preciosa. El cabello, al final, cuenta mucho de quién eres y en estas fechas, merece ser protagonista», determina la embajadora de Schwarzkopf Professional.