Este año van a volver a ser tendencia las sobrecamisas. Y se llevan de distintos colores, materiales y nos abrigarán como siempre en otoño y también en invierno. Descubre las sobrecamisas de Shein que no tienen nada que envidiar a las de Zara.

Así que anota, porque el precio es super rebajado, ya sabes es algo de lo que puede presumir Shein para que tengas varias piezas distintas.

Sobrecamisas, tendencia top

Si andas despistada, aclaramos que estas prendas son muy versátiles y es una mezcla entre una camisa y una chaqueta, y esto es lo que convierte a esta prensa en super versátil. Suele ser algo más y también más gruesa que las camisas como las conocemos como tal.

Sobrecamisa con bolsillo con solapa de hombros caídos con cinturón

Hay de distintos estilos, y este modelo está a un precio de 19 euros. Es un modelo verde caqui, tipo casual, largo para la temporada de otoño, con cuello, manga larga, manga obispo, con cinturón, en material poliéster, de composición: 93% Poliéster, 7% Spandex con tejido elástico ligero. Debe lavarse en lavadora y en limpieza en seco profesional.

Sobrecamisa larga con bolsillo con solapa de cuadros

Con cuadros de colores, esta sobrecamisa nos encanta. De estilo Preppy, en multicolor, de tipo estampado a cuadros, es de otoño e invierno, con botón delantero y bolsillo, de manga en hombros caídos, de tipo ajuste regular con manga larga, de tejido no elástico, de material poliéster. Su precio es 24 euros.

Es una de las prendas más comentadas y compradas por las usuarias de Shein porque pega con todo y además es calentita.

“Me ha encantado, sin duda una de mis mejores compras, suelo usar la L pero me pedí una XL para que fuera ancha y poder poner jersey o sudadera gorda debajo, y aún así queda amplia, me encanta! además tiene muy buena, además es muy suave al tacto. Dad me gusta si os ha ayudado”

“Esta chaqueta es preciosa! Los tonos son muy bonitos y la tela es muy suave y abrigadita. Sé que me la voy a poner muchísimo”

“Me encanta, la L viene perfecta para llevarlo oversize, yo uso la M o la S. Colores preciosos y buena calidad. Como el de Zara”

Hay muchos más modelos y precios porque también están lisas, color crudo, en cuadros rosas y blancos, y determinadas combinaciones.