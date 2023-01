Zara tiene los pantalones deportivos de Chenoa con los que lucirás figura y por menos de 30€

Desde hace tiempo la cantante ha cambiado su estilo porque ha remodelado su figura y por esto se pone todo tipo de prendas. Ahora Zara tiene los pantalones deportivos de Chenoa, que son realmente prácticos y para muchas ocasiones.

Cuestan menos de 30 euros y la cantante se los pone tanto para ir casual como para algo más formal. Porque son realmente versátiles.

Zara tiene los pantalones deportivos de Chenoa

Es el pantalón jogger de efecto piel que te pones a diario o bien en aquella cena con tu abrigo de borrego. Para más señas, destacar que es un pantalón de tiro alto con cintura elástica ajustable con cordones combinados a tono. Lleva bolsillos delanteros y falso bolsillo de vivo en espalda. Mientras que el bajo es acabado con puño elástico.

En color negro y ese efecto piel que tanto se lleva es factible con deportivas, camisetas, sudaderas o bien con tops cut out.

Los materiales del que está confeccionado el pantalón son de tejido base con 100% poliéster, con recubrimiento de 100% poliuretano.

Cómo cuidar la prenda

Para Zara cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado. Este pantalón puede lavarse a máquina max. 30ºC. con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora.

Completa tu look

Ya hemos visto que este pantalón jogger es bien versátil y puede ponerse con muchas prendas. Va perfecto con el jersey de punto crop de precio 25,95 euros; la braguita culotte de 4,95 euros; el eyerliner recargable de 7,99 euros; las botas track de 25,99 euros; además de los zapatos de tacón más clásicos.

Cuánto valen estos pantalones

Los compras directamente en la web de Zara y su precio es de 25,95 euros, es decir, menos de 30 euros, siendo una auténtica ganga para tu bolsillo. Las tallas ahora indicadas son de la XS a la L siendo este producto más grande de lo habitual, tal como establecen en la web. Compra directamente online y así ganarás tiempo solo debes escoger tu talla y darle a clic para sumar en tu compra de la bolsa virtual. Y por supuesto puedes seguir comprando todos aquellos artículos que tienes pensado, pues todavía hay rebajas.