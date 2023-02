Si eres bajita, te van a encantar: estos vaqueros serán tus favoritos en 2023

Hay prendas que no van bien para todo el mundo. Es una realidad, los pantalones cargo o algo anchos no quedan tan bien si la madre naturaleza no te ha dado mucha altura. Si mides menos de 1,60 como yo, por ejemplo, entonces debes saber que hay jeans que te quedarán mejor que otros. estos vaqueros serán tus favoritos en 2023.

Te mostramos algunos modelos que harán realzar tu estatura y que sientan genial. Como los vaqueros son versátils, pues los llevas en cantidad de ocasiones.

Estos vaqueros serán tus favoritos

Los pitillo, aunque estén menos de moda en este año, son los preferidos por las bajitas porque hacen las piernas más largas.

También los de talle alto. Es el caso del vaqueros rectos de corte slim elástico de talle alto con lavado intenso de ASOS DESIGN que además está de rebajas.

Tiene trabillas para el cinturón, bragueta de cremallera, cinco bolsillos, se queda sobre el tobillo, corte recto y corte ajustado en el muslo y holgado en la pernera. Confeccionado en 99% algodón, 1% elastano, hay que lavar a máquina según las instrucciones de la etiqueta.

Su precio era de 35.99 euros, y ahora lo compras a 16,25 euros, con el descuento del 54% de descuento.

Los tipo flare, pero más bien recto, sin mucho volumen, son otros de los pantalones que quedan bien a las bajitas. Mango tiene algunos de ellos como los jeans de tiro alto flare con bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en espalda. de efecto lavado, en bajo en evasé, se cierran de forma frontal con cremallera y botón.

Elaborados en 99% algodón y 1% elastano, su color azul lavado es una de las cosas que más distinguen a esta prenda. Su precio es de 25,95 euros, en tallas que van de la 36 a la 40, y también la 44.

Otro ejemplo de jeans de este tipo son los de RE/DONE. En concreto, resaltamos los vaqueros capri Stove Pipe de talle alto. Son en algodón de color azul. En este caso su precio es de 185 euros, en tallas distintas. ¡ya lo tienes para comprar en la web!

Lo mejor es que estos vaqueros van perfectos porque se llevan con todo. Desde chaquetas, a zapatos, pasando por deportivas si lo que queremos entonces es ir algo más informal a distintos lugares. y luego con tu abrigos de borrego cuando hace más frío como en estos momentos. Hay variedad de modelos y todos ellos sientan estupendamente.