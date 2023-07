El short de lino de Pull & Bear, prenda estrella de la Reina Letizia

La Reina Letizia es considerada como una de las mujeres de la realeza que mejor visten. Y no es para menos. Sabe cómo acertar en cada ocasión. Teniendo un estilo predefinido desde hace años, mezcla prendas básicas con las nuevas tendencias. Pero, además, eso no es todo, porque tiene el donde de ser también la royal que menos gasta al año. Apuesta por la moda sostenible y desde que se desató la pandemia del coronavirus no deja de reciclar looks que ya ha lucido en otras ocasiones. Ahora que no encontramos en verano hay una prenda que no puede faltar en su extenso vestidor. Son los short de traje, de lino, arreglados, pero informales.

La Reina Letizia en Palma de Mallorca / Gtres

Durante sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca del pasado año, la consorte lució unos pantalones cortos de rayas azules y blancas que combinó con una camisa fluida. Modelo que tienen muy similar en Pull & Bear. No hay que olvidar que la esposa de Felipe VI suele decantarse en muchas de las ocasiones por firmas low cost, sobre todo por las pertenecientes el grupo Inditex. Pasos que están siguiendo sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía.

Short blanco de lino de Pull & Bear / Pull & Bear

Se trata de un diseño rústico con botón central en color blanco que también se puede adquirir en negro. Hay disponibles desde la talla XS hasta la XL, aunque eso sí, reponen de vez en cuando ya que se está convirtiendo en un verdadero best seller de la temporada estival. ¿Su precio? Por 19,99 puede ser tuyo.

La Reina Letizia junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía y Doña Sofía en Palma de Mallorca/ Gtres

Precisamente este modelo ya lo lució muy similar en el año 2017 durante sus vacaciones en la isla. En aquella ocasión, la esposa de Felipe VI fue fotografiada junto a sus hijas la Princesa Leonor y la infanta Sofía. Tampoco faltó a la cita Doña Sofía. Combinó esta prenda con un top de cuello redondo sin tirantes a tono con un degradado rosa. Confirmando así que el estilo casual es su preferido una vez suben las temperaturas.

La Reina Letizia junto a Felipe VI y doña Sofía en Palma de Mallorca en 2022 / Gtres

No hay que olvidar tampoco que los vestidos forman parte de la mayoría de estilismos que luce doña Letizia en verano. De corte midi, con aire ibicenco o cuello halter son algunos de sus preferidos. Ya queda menos para que la Reina junto al resto de miembros de la Familia Real española pongan rumbo como cada año al mencionado enclave en el que ya se encuentra la madre de Felipe VI desde hace algo más de una semana. Será para principios de agosto cuando el jefe de Estado, la Reina Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta den el pistoletazo de salida a sus días de descanso en el archipiélago balear, donde, una vez más, lucirán sus mejores galas.