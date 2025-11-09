El sencillo truco de Clara Cervera, maquilladora, para levantar el párpado caído y realzar la mirada a partir de los 45

Clara Cervera es la maquilladora para levantar el párpado caído, podrás realzar la mirada a partir de los 45 años. De tal forma que vamos a poder descubrir lo mejor de una situación que puede acabar siendo clave en estos días que tenemos por delante. Con lo cual, tocará empezar a pensar en algunos cambios de rumbo que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de aprovechar algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que queremos empezar a tener algunos cambios que pueden ser claves.

Levantar el párpado caído y realzar la mirada a partir de esta edad

Este es el truco de una maquilladora profesional

Tal y como nos explican estos expertos de Primor: «El párpado caído es uno de los problemas más comunes entre las mujeres debido a que es, junto a las patas de gallo o las bolsas, una de las consecuencias más visibles del paso del tiempo en nuestro rostro. La pérdida de firmeza en esta zona de la cara provoca que nuestra mirada parezca mucho más triste y apagada, sin embargo, existen un sinfín de trucos con los que corregir (o al menos disimular) esta afección. Los ojos con párpados caídos, encapotados o encapuchados son aquellos que tienen un exceso de piel en el párpado superior que a veces oculta el párpado móvil. Y tener este tipo de ojos puede limitar ciertos maquillajes, sin embargo, siempre que sepamos elegir qué es lo que nos queda bien y lo que más nos favorece, no es incompatible con lucir looks que realcen nuestra mirada. Y eso se consigue con la técnica cut crease. Hay muchos trucos de maquillaje que funcionan a la hora de conseguir que unos ojos caídos se transformen. No solo influyen los párpados a la hora de hacer el efecto de «levantarlos», también tus pestañas para abrir más la mirada, dar luz en la zona del lagrimal para conseguir esos ojos más despiertos con un golpe de efecto..».

Siguiendo con la misma explicación: «Se trata de un tipo de maquillaje que, como indica su nombre, tiene el objetivo de cortar el párpado para conseguir el efecto óptico de un párpado falso. Para conseguirlo, lo que hay que hacer es marcar con un tono oscuro el pliegue o la arruga que divide esta zona del ojo. Se trata de una franja que recorrerá el ojo de un lado a otro y que habrá que difuminar con un pincel. La zona central del párpado seguirá quedando libre para aplicar una sombra más clara y conseguir ese efecto favorecedor del que hablamos. Además, en este tipo de maquillaje, es importante tener en cuenta la iluminación que hay debajo de la ceja, ya que, el contraste obtenido con el tono oscuro dará sentido al corte del pliegue que hemos simulado con una sombra oscura. Escoge una sombra oscura con un tono como el marrón, el gris o el negro, aplica una sombra debajo más clara y no te olvides de marcar el delineado con un buen eyeliner y una potente máscara de pestañas».