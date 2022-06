Las sandalias de Zara para los días de piscineo y en los tres colores del momento

Nada mejor que unas sandalias planas para rematar un outfit veraniego, y sobre todo si éstas forman parte del catálogo de una de las mejores marcas de moda en todo el mundo, como lo son las sandalias de Zara, lo que de por sí indica que están hechas con materiales de la mejor calidad, y que resistirán muy bien los meses estivales.

Dentro de la última colección de esta firma nos encontramos entonces con unas sandalias planas, sandalias Track acolchadas, que resultan extremadamente cómodas para cualquier plan o salida. Puedes ponértelas para salir a dar una vuelta por la ciudad, o bien para andar sobre la arena, ir a la piscina, y no habrá situación en la que no se ganen algún elogio.

Descubre las sandalias de Zara para los días de piscineo

Estas sandalias planas de tejido elástico acolchado tienen una altura de dos centímetros, que te permitirá verte y sentirte un poco más alta de lo normal pero, sobre todo, pisar confortablemente cualquier clase de superficie, por irregular que sea, sin que tus pies sufran las consecuencias, amortiguando cada paso aún en suelos duros, como las rocas.

Disponibles en tono negro para las más sobrias, y colores verdes y rosas para las más atrevidas, esta diversidad de variantes permite a las mujeres que estén interesadas en un calzado muy práctico, poder llevarse a casa uno que además combine con cualquier estilo para el calor. Además, evidentemente, vas a poder elegir la talla adecuada para ti, en estas tres ediciones.

El artículo se enmarca en el programa Green to Wear 2.0, que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil, incorporándose a la campaña The List de Inditex, que propone consumos más sostenibles, garantizando así la limpieza de los procesos de producción.

Eso significa que el poliéster y el caucho termoplástico con el que han sido confeccionadas estas sandalias ha sido aprobado por entidades que protegen el medio ambiente, y que recomiendan algunos trucos de manutención sostenibles, como limpiar el producto con un paño de algodón o un cepillo duro para no dañarlo.

Otros cuidados tienen que ver con no sumergirlas en agua, no usar lejía ni blanqueador, y no lavar en lavadora, todas cosas que probablemente ya sabías, pero contribuirán a su mayor durabilidad en el tiempo.

¿Y cuánto cuestan las sandalias planas Track acolchadas? Su precio es de 25,95 euros, un valor que es acorde a los materiales utilizados para su confección, como a los estándares habituales de Zara. Por tanto, una inversión que creemos que vale la pena que hagas pensando en este verano 2022. Incluso, no deberías descartar tampoco el asegurarte un par en distintos colores.