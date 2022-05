Las sandalias de MaryPaz de napa en los 4 colores más básicos y necesarios

En cuatro colores distintos, podrás ya comprar las sandalias de MaryPaz de napa que son lo que necesitas para este verano. Son de napa y las vas a querer para vestir, salir a pasear o en eventos.

Te damos algunas de las señas de estos zapatos, que causan furor durante la época estival. Para esta temporada y las siguientes.

Descubre las sandalias de MaryPaz de napa

Hay que destacar que son sandalia multitiras en napa de varios colores y tacón. ¿Quieres triunfar esta temporada? entonces debes hacerte con estas sandalias, cómodas gracias a su tipo de tacón y muy versátiles.

La ventaja es que te las pones para muchas ocasiones. es decir, por un lado, son las perfectas para poder ir a diario al trabajo. En vacaciones, para dar paseos por la tarde y la noche. En primavera, las llevas en una cena con tus mejores galas y hasta en eventos como bodas y comuniones, porque son básicas, pero con ese tacón ideal para durar toda la noche, andar, descansar y hasta bailar.

Como ves, tienes muchas razones para comprar una de estas sandalias que sentarán estupendamente.

Elige entre estos tres tonos

En color blanco, son las sandalias básicas por excelencia y las que debes llevar con tu blazer y pantalón blanco a juego. Van perfectas para todo tipo de eventos.

Mientras que en color beige, te las pones con jeans de diversos colores, siendo los negros y azules los que vas a escoger. Con bolso marrón a juego. Por su parte, está en color negro, que son las sandalias básicas que todas queremos. Son las más versátiles de todas para variedad de ocasiones.

Finalmente, tenemos el color oro, que es las que debes ponerte para tus eventos más especiales.

Dónde se pueden comprar

Las tenemos en la web de MaryPaz, y cuestan 29,99 euros. elige tu color y talla porque son diferentes según cada color. Las blancas son de la 36 a la 41, la beige también tiene esas tallas, mientras que el color negro tiene tallas disponibles de la 36 a la 40, igual que en color oro, realmente tentador.

Como siempre MaryPaz cuenta con muchos zapatos y otros complementos. Y siempre de tendencia, temporada y al mejor precio. Así que no te lo pienses porque ahora puedes escoger el color y talla, pero quizás en unos días esto no es posible. Las tallas aquí se acaban rápido y no vamos a tenerlo a nuestro alcance.