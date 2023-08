Las sandalias de Bershka inspiradas en Barbie más cómodas que te harán unas piernas infinitas

Si te quieres parecer a la muñeca más famosa, sabes que tienes variedad de prendas y complementos. Es el caso de las sandalias de Bershka inspiradas en Barbie.

Aunque lleven cantidad de plataforma, verás que son comodísimas. Y subirás y te elevarás como nunca. ¡Y están de oferta!

Así son las sandalias de Bershka inspiradas en Barbie

Son las sandalias de tacón y plataforma con pulsera. Destacan por muchas cosas, especialmente por la gran altura tacón, de un total de 11 cm, y la altura de la plataforma es de 4 cm.

A su vez son muy cómodas gracias a AIRFIT®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. Algo que la hacen única y podrás ir mucho más cómoda a todos lados sin tener que sufrir dolor de pies.

Materiales y manera de cuidarla

Estas sandalias están compuestas por 100% poliuretano, con forro en 95% poliéster y 5% poliuretano. La suela es de 100% poliuretano termoplástico.

Desde Bershka, aconsejan que es posible alargar las prendas. Para esto sigue las instrucciones de cuidado y lava tus prendas solo cuando sea necesario. Reduciendo los lavados y los secados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía.

Debes tener en cuenta que no hay que lavarlas, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, no usar secadora y no sumergir en agua.

Además no aclaran de qué forma debe cuidarse cada material: cuero/charol/antic limpiar con trapo de algodón seco. ante/nobuck/serraje limpiar con cepillo suave o esponja dura. En el cuero se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel.

En dos colores distintos

Si bien el rosa es el preferido por esa fiebre Barbie que arrasa, debes saber que tales zapatos se venden en dos colores.

Por un lado este rosa chicle, tan de moda, y por otro, en color crudo que sabes que queda bien con todo tipo de prendas que ya tienes en tu armario. Y si te apetece algo, lo compras directamente en la web de Bershka y así no debes salir de un mismo lugar.

Descuento del 72%

Las sandalias tenían un precio de 35,99 euros, luego se rebajaron a 12,99 euros y ahora mismo lo puedes comprar por 9,99 euros , gracias al super descuento del 72%. Algo que vale la pena para tener a tu alcance este tipo de sandalias a precios especiales. ¡A por ellas a un precio irresistible!