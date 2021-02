San Valentín por todo lo alto en La Cocina de San Antón

Disfruta por todo lo alto de un San Valentín diferente. En pleno corazón del barrio de Chueca, en Madrid, La Cocina de San Antón ofrece un ambiente inmejorable en su gigantesca azotea donde disfrutar de lo mejor de la gastronomía más vanguardista o de unos cócteles muy especiales en un ambiente informal.

En su carta podrás disfrutar de una oferta gastronómica basada en deliciosos platos realizados con los mejores productos de mercado nacionales con guiños internacionales, así como de estupendas raciones y tapas para compartir.

Y para tan gran ocasión, en honor a este santo tan apasionado han elaborado el cóctel “Love is in the air”. Una irresistible combinación de Ampersand rosa, granadina, manzana, jengibre y fruta de la pasión que os hará disfrutar de las mejores sensaciones en un entorno diferente y especial, ya sea en su gran terraza cubierta y calefactada, como en su acogedor salón interior debidamente ventilado, ambos con vistas a las encantadoras fachadas de Chueca.

Ingredientes cocktail Love is in the air:

75ml de ampersand rosa,

100ml de zumo de manzana sin azúcar

15ml de fruta de la pasión

10ml de jengibre

15ml granadina

Mercado de San Antón

La Cocina de San Antón está ubicado en la azotea del Mercado homónimo con más de 300 m2 de terraza en dos ambientes. La zona de terraza descubierta, sigue ganando adeptos que quieren disfrutar del cielo de Madrid con vistas al encantador barrio de Chueca. Por otra parte, la zona del invernadero, cubierta, repleta de vegetación y con una cuidada iluminación, hace irresistible cualquier velada.

La oferta gastronómica abarca desde tradicionales platos españoles (surtido de ibéricos Sánchez Romero Carvajal, salmorejo…) a diferentes guiños frescos e internacionales para todos los gustos.

El restaurante La Cocina de San Antón abre desde las 13.00 horas. A las comidas y cenas a la carta se unen la amplia oferta de cócteles donde uno entre muchos de los más demandados es el cóctel Pesca Pasión, además de su ya famoso Mojito o su muy singular Nordesiño, tanto para comenzar como para la sobremesa. Además tiene Parking dentro del mismo Mercado de San Antón con 1 hora de descuento sellando el ticket en el restaurante.