San Valentín: 8 regalos para sorprender a tu pareja el 14 de febrero

Otro año hay que redescubrir el amor con tu pareja. Pero no fijes un día específico en el calendario, cada día debe ser especial y distinto. Ahora bien, este San Valentín no te quedes sin los regalos para sorprender a tu pareja este 14 de febrero.

Sé algo más origina y obsequia con aquello que sabes que le puede hacer ilusión pero que quizás no se espera.

Lencería top para decir Te quiero

El día de los enamorados sorprende a tu pareja con lencería eco-conscious. Sí porque Philomena Intimates tiene una lencería que parece una segunda piel, al ser muy fina y sexy a la vez. Además favorece a todas las siluetas, realzando su figura. Ideal para regalar a tu enamorada o regalarte y sorprender a tu pareja por San Valentín.

Lo mejor es que se realiza con unos tejidos de algodón orgánico 100% y tejidos recuperados de proveedores de máxima calidad. Con bellos bordados hechos uno a uno por la diseñadora. Aprovecha el código de descuento del 35% que encontrarás en su web.

Perfumes poderosos

Para él o para ella, tienes una gama de perfumes de lo más diferentes. Eau de Parfum A Rose For… de Floris es una fragancia que se personaliza con el nombre de la destinataria y cautiva por al aroma floral de la rosa delicadamente envuelto en incienso, oud y orris.

Eau Sanguine Bloody Wood de Liquides Imaginaires presenta notas amaderadas inspiradas en la cultura del vino que rinden homenaje a los placeres de la vida y al hombre más carnal. Eau de Parfum Kalan de Parfums de Marly cuenta con notas de pimienta negra, el absoluto de azahar y el musgo.

Mientras que Eau de Parfum My Rouge de Yves Rocher mezcla el poder del pachuli, el neroli y el iris para componer una fragancia cautivadora flora-amaderada.

Vestido Claire de Polín et moi

Para mujeres exigentes es el atuendo adecuado para regalar o bien para ponerte en una primera cita. Explican desde la marca que la opción más sencilla es apostar por una única prenda y olvidarnos de las combinaciones.

Un vestido con un corte que favorezca la silueta siempre es una buena opción, combínalo con un cinturón ancho que marque la figura y lista para conocer un nuevo amor.

A jugar

Los juguetes eróticos triunfan. Sila es la novedad de Lelo, un estimulador de clítoris que permitirá a las mujeres tomarse su tiempo y olvidar la presión por alcanzar el orgasmo. Un regalo de San Valentín apasionante para compartir en los momentos de gran placer.

El diseño de Sila ofrece una boca más suave, profunda y amplia para una satisfacción completa. Ocho patrones que incluyen vibraciones cortas, largas, progresivas o combinaciones de todas ellas. ¿El objetivo? Satisfacer todos los gustos y preferencias de cada momento. Está recubierto con silicona premium ultrasuave, muy agradable al tacto y mucho más higiénica que los materiales utilizados por otras marcas. Son regalos para sorprender.

Pastel de chocolate hecho por ti

Aunque no suelas entrar mucho a la cocina más que para comer, este San Valentín debes hacerlo. Así puedes elaborar un paste super dulce. Por ejemplo Gâteau magique au chocolat es una apuesta segura. Según Thermomix, el chocolate es siempre una apuesta segura y un clásico de San Valentín. No solo por ser afrodisíaco, sino por ser totalmente irresistible. Por ello, no podía faltar una deliciosa tarta de chocolate para poner la guinda a una noche tan especial.

Hogazas de San Valentín

Entre los regalos para sorprender a tu pareja en este día están las hogazas de pan de San Valentín. Son panes decorados que Levaduramadre Natural Bakery elaboradas con harina integral, puedes tenerlas desde ya en tu casa encargándolas en tu panadería más cercana.

Estas preciosas hogazas elaboradas con harina integral pueden ser uno de los gestos más románticos del Día de San Valentín. Siguiendo la tendencia de los panes decorados tan de moda últimamente.

Un vino top

¡Celebrar con un tinto el día del amor! Con su larga crianza, Monte Real Gran Reserva representa la paciencia de Bodegas Riojanas para elaborar sus vinos. Más de un siglo desde su fundación en 1890 ha enseñado a la mítica bodega que es necesario dejar que el tiempo destaque las cualidades de un viñedo extraordinario.

Y se elige entre los regalos para sorprender a tu pareja. Este vino además ha conseguido numerosos galardones que viene acumulando a lo largo de las décadas. El más reciente llegó con la Medalla de Oro que recibió de los Rioja Masters en diciembre de 2020 una añada histórica.

Manicuras especiales

El fucsia, el rojo coral y el cotton candy o rosa chicle/algodón de azúcar son tres de los colores que más veremos este año por San Valentín en nuestras uñas. Orly ha elegido estos tonos que son super vistosos.

Por ejemplo, Va Va Boom es un rosa potente y muy llamativo, First Kiss es un rosa nude, pálido y crema; Pixie Stix es un rosa medio en crema con algo de brillo, sumamente favorecedor. Y Passion Fruit es un rosa con acabado neón que hará que tus uñas resalten aún más.