¿Sabes cómo hacer madurar un aguacate?

Seguro que has comprado un aguacate que todavía no se puede comer porque no está suficiente maduro. Pues no lo deseches, hay cosas que puedes hacer para madurar un aguacate y poderlo tomar tan ricamente. No te pases porque entonces muy maduro se estropea.

Si la dejas en la nevera, es posible que se quede sin madurar. De manera que un consejo es dejarlo a temperatura ambiente. El truco, de todas maneras, cuando vayas a comprar, es tocarlo (con guante puesto) y si está muy duro es que no está maduro todavía.

Con limón

Si el aguacate está abierto y no está todavía maduro, un truco es aplicar gotas de zumo de limón sobre el aguacate. Pero lo debemos ir observando para que no se ponga feo, porque ya está abierto.

En el microondas

Otro truco para hacer madurar el aguacate es meterlo al microondas para que se ablande. Muchas personas creen que esto no es muy factible, porque si bien está más tierno al momento, esto puede alterar su sabor natural un poco.

Antes de colocarlo en el microondas, pincha el aguacate, ponlo en un plato, lo tapas con una servilleta y déjalo unos 30 segundos en su interior.

Con periódico

Hay más sistemas. Otro es con periódico, de manera que tan solo debes colocar el aguacate en una hoja de periódico y envolverlo. Luego lo dejamos reposar en un lugar cálido o al lado de una fuente de calor. Tras uno o dos días notarás que estará mucho más blando.

Con papel de aluminio

Contra ese aguacate que hemos comprado y está algo duro y no podemos esperar a que maduro, los distintos trucos permiten que se caliente y que pueda madurar para que esté mucho más cremoso.

En este caso, colocamos el aguacate en una bandeja de horno y lo cocinaremos a una temperatura de 200 ºC.

Luego cubrimos el aguacate con un papel aluminio y lo situamos en la bandeja para llevarlo a horno nuevamente durante 10 y 15 minutos.

Con papel film

Es otra manera. Córtalo, deja parte con el hueso, rocíalo con zumo de limón y luego envuélvelo con plástico film o bien adherente. Luego se deja en la nevera para que pueda madurar.

Como vemos, no es tan complicado hacer madurar el aguacate, pues es un alimento que comemos a diario por la cantidad de beneficios que nos ofrecen en nuestro organismo. Ahora bien, no siempre está maduro y otras veces, si se pasa, se pone marrón y no está tan bueno.