Sabemos de dónde es la sudadera de Ana Milán que está arrasando

Hay prendas que te pondrás siempre y más en esas temporadas con tiempo inestable. Ahora suben las temperaturas, ahora se pone a llover. La sudadera de Ana Milán está arrasando y no nos extraña.

La vemos en color oscuro aunque ella la luce en crudo y le sienta de maravilla. Te contamos todas las señas para que te la lleves antes de que se agote.

Cómo es la sudadera de Ana Milán

La actriz hace tiempo que está en forma en las redes y nos da todo tipo de contenido. Sea con humor o bien dando a conocer los lugares a los que va. Y tanto es así que lleva prendas en tendencia siendo ya una total influencer. Por esto nos hemos fijado en su look: pantalones blancos, blazer en color verdes botella y una sudadera en color crudo con letras en color oscuro.

Esta prenda es de Las Merceditas de Iría y la hemos visto en su web, pero en color oscuro y letras en claro. Es la sudadera oversize Galifornia navy Glovobò & LMDI que tiene diversos detalles y total calidad.

Esto se ve porque está confeccionada en algodón orgánico en color azul marino. Inscripción ‘Galifornia Atlantic Coast’ en la parte delantera en color blanco que te sentará de maravilla. Aunque las tallas en las que se venden son S, M y L, de momento está disponible en la M, así que no te la pierdas y no te tardes si no quieres quedarte sin ella.

Además está diseñada y fabricada en España, por lo que se acentúa esa seguridad y calidad de la que hablamos y que queda plasmado en las prendas de esta tienda.

Combinaciones posibles

Puedes lleva la sudadera con cantidad de prendas, y si quieres emular a Ana Milán, entonces puedes hacerte también con unos vaqueros en blanco, deportivas y blazer tanto en verde como en otros colores.

Además te la pones con sandalias, faldas y leggins si quieres ir algo más informal.

Cuánto cuesta la sudadera

Esta prenda tiene un precio de 62,90 euros y como hemos especificado la talla que queda es la M. date prisa o te quedarás sin.

Además se compra en las Merceditas de iría, dentro de su web para que sea mucho más fácil y práctico para ti. Descubre la nueva colección de esta tienda que tiene ropa tanto para niños como para adultos. Dentro de la colección de verano hay de todo, desde zapatos, a camisetas, faldas, complementos y más.