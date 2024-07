Sabemos de dónde son las sandalias más especiales de la Reina Letizia

Por sus estilismos, siempre copiamos de qué forma va a todos lados. Aunque ha abandonado los tacones altos por un tiempo, no los deja del todo y sabemos cuáles son las sandalias más especiales de la Reina Letizia. Las puedes coger en dos colores: dorado o bien plata, son metalizadas y están realmente confeccionadas con esmero y trabajo para que sean lo más cómodas posibles. Las puedes combinar con lo que quieras como el dos piezas en blanco que lució como ninguna.

Estas sandalias son especiales y las puedes encontrar Aquazzura. Son el modelo Sundance Sandal 50 de la Colección Novias pero te las puedes poner para cantidad de ocasiones sean más elegantes o menos. Son las Sundance icónicas de esta firma reinterpretadas en unas sandalias de tacón medio. Fabricadas en Italia en elegante cuero espejado, son de color oro claro brillante, y destacan por su efecto acolchado en el grueso tacón y sus delicadas correas. Ideales para lucir con un vestido fluido o un denim hasta los tobillos. Descubre sus diversos detalles.

Las sandalias más especiales de la Reina Letizia

Si analizamos los diversos detalles, hay que destacar que estas sandalias que la Reina Letizia luce como ninguna tiene cierre de hebilla ajustable, con tacón grueso forrado aunque no es demasiado alto, sobre 5 cm, lo que permite elevarse un poco pero sin exagerar.

Recordemos que la Reina tuvo un percance con sus pies y no puede llevar , por el momento, tacones demasiado altos, aunque se está recuperando y la vemos con algo de suela. Todos esperamos verla en breve en Palma de Mallorca, donde va a pasar sobre 2 semanas de vacaciones con el resto de la familia Real y seguro que allí hace uso de las alpargatas que destila durante el verano.

Volviendo a estas sandalias, los materiales son de calidad. Tienen forro de cuero, plantilla de piel con ‘Aquazzura’ estampado en color oro, suela de cuero con logo de piña en relieve a través del efecto cuero espejado.

Cómo podemos cuidar este zapato: sandalias más especiales

Aquazzura recomienda a sus clientes consultar con un profesional en el cuidado del cuero o un zapatero para obtener consejos sobre cuidados específicos.

Para mantener el calzado en buenas condiciones, se recomienda el siguiente cuidado general del cuero:

Conservar siempre el calzado lejos de la luz y el calor,

Proteja bien el cuero de la lluvia y la humedad,

Conservar sus productos en la funda antipolvo Aquazzura,

Evitar el contacto con superficies abrasivas.

En dos colores metalizados

Las sandalias más especiales de la Reina Letizia están en dos colores, tanto dorado como plateado. La Reina ha ido a un evento con el color dorado, pero puedes escoger ambas porque las dos son fantásticas y quedan genial tanto con vestidos en blanco, negro, rojo, como con todo tipo de accesorios.

El precio de estas sandalias más especiales

Son zapatos exclusivos y que aportan total calidad. El precio es de 595 euros y hay diversas tallas, no quedan muchas de todas formas. Ahora bien, si tienes dudas, debes ir a la guía de tallas para saber si el pie es el correcto.

Conoce más de Aquazzura: sandalias más especiales

Esta marca no es tan conocida pero está en el top de las firmas internacionales más sofisticadas. Las colecciones de calzado de Aquazzura, que emanan una elegancia moderna y fascinante, no tardaron en convertirse en un icono desde su debut en 2012.

A destacar que son las creaciones de Edgardo Osorio, confeccionadas a mano en Italia con un gusto exquisito y prestando especial atención al confort y la facilidad de uso, combinan exclusividad y artesanía con un diseño innovador y paletas de colores vivos. Y por esto se elaboran con materiales de gran calidad.

La primera década de grandes éxitos y reconocimiento internacional marca el pistoletazo de salida de dos nuevas líneas de productos que plasman la transformación de Aquazzura en toda una marca de estilo de vida.

La firma va más allá y este año se ha presentado la línea de bolsos Aquazzura, una colección moderna y versátil con numerosos modelos elegantes y femeninos para brillar en cualquier ocasión, tanto de día como de noche.

El sueño empresarial de Edgardo Osorio se hizo realidad en el espectacular marco del Palazzo Corsini, sede de Aquazzura, donde emprendió un viaje que ha ido recorriendo en los últimos diez años acompañado de la creatividad y el amor por el savoir faire italiano y combinando técnicas tradicionales con materiales de lujo.

Los zapatos de la firma son enigmáticos y han aparecido en lugares tan conocidos como en la serie And Just Like That, protagonizada por Sarah Jessica Parker, la película de James Bond Sin tiempo para morir, con Ana de Armas, y House of Gucci, dirigida por Ridley Scott.

Encontramos más de 300 grandes tiendas de 58 países para poder comprar estos zapatos, entre ellas Madrid.