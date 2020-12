Rocío Osorno tiene el vestido de Zara con el que brillarás estas Navidades

Zara vuelve a sorprender con una colección de vestidos de fiesta que impresionan. Rocío Osorno ha sido una de las primeras influencers en caer a sus pies. Los brillos son sinónimo de las Navidades, ese dorado que vemos en la decoración y en las mesas de todo el país puede estar presente también en nuestra ropa. El caso de esta prenda es realmente especial, el diseño de este vestido dorado destaca especialmente, favorecedor y elegante, tiene un precio acorde con su calidad. 59,95 euros, bien invertidos en una prenda que podemos llevar en varias ocasiones.

El vestido de Zara con el que brillarás estas Navidades lo tiene Rocío Osorno

Es imposible no sentirse como una estrella del anuncio de Freixenet con este vestido de lentejuelas de Zara. En casa podremos ser las protagonistas de las noches más especiales del año. No importa que no podamos salir, en una videollamada o en fotos que recordaremos siempre, salir de la habitación a punto de recibir un Oscar es algo que podemos hacer en estos días. Si quieres impregnarte del buen gusto de Rocío Osorno, toma nota de este vestido de Zara con el que podrás brillar con luz propia estas Navidades.

Cada lentejuela está cosida a mano. Cualquiera que haya practicado un deporte como el patinaje o se haya dedicado en su juventud al baile sabe que uno de los trabajos más costosos es poner lentejuelas. Las madres de medio país o las costureras hacían casi que cada traje a juego con los del resto del equipo a mano. Ese trabajo especialmente laborioso se plasma en esta prenda. A simple vista ya se precia que estamos ante una prenda que impresiona por el trabajo que tiene detrás. Esta tarea artesanal es un sinónimo de calidad.

El diseño drapeado adelgaza y estiliza. El principal miedo de ponerse un vestido esta Nochebuena o Nochevieja telemática estará en verse más o menos ancha. Con esta prenda no ganaremos kilos de más, pase lo que pase los días previos o durante las fiestas, nos veremos más delgadas. Son días de buenas y abundantes comidas que deben ayudarnos a vivir unas fiestas más agradables. Este vestido al llevar el fruncido delante consigue moldear el cuerpo, de la cena de Navidad 2020 a recoger un Oscar hay un paso, vamos a triunfar seguro en cualquier acto con este vestido.

Las mangas un poco abullonadas son una de las tendencias de la temporada que en este vestido queda de maravilla. Podemos llevar esta prenda con una blazer negra y lucirla siempre que nos apetezca en un exterior si no hace mucho frío o en un interior sin nada. Estas Navidades se apuesta por las celebraciones al aire libre. Algo que puede que sea incluso un poco complicado para la ropa de fiesta. Las mangas pueden ayudarnos a estilizar un poco más nuestra figura y abrigar los brazos y el cuerpo en estos días complicados.

La forma de pico del escote se alarga con los fruncidos que terminan en el largo perfecto. Un vestido en formato mini para lucir pierna y zapatos. La importancia de encontrar el largo del vestido que mejor nos sienta es total. Buscamos en esta ocasión alargar la pierna y ganar algunos centimetros en cualquier comida o cena de celebración. Es un tipo de prenda muy cómoda, perfecta para bailar o moverse con total libertad. Estas Navidades no tienen porque ser aburridas, al contrario, como Rocío Osorno siempre es mejor planificarlas con total normalidad para cerrar este 2020 por todo lo alto.

Podemos combinar este vestido con unos zapatos o botas, incluso con unos mocasines, todo dependerá de las ganas de lucir este complemento que tengamos. Los accesorios de este vestido deben ser mínimos, ya tiene la luz de las lentejuelas, no son solo un vestido de tonos brillantes con un estampado, se trata de una prenda artesanal que tiene unos apliques increíbles. Con unos pendientes básicos de aro o unos largos del mismo tono del vestido, no se necesitará nada más que un buen reloj. Conseguiremos con el mínimo esfuerzo un acabado espectacular digno de una influencer como Rocío Osorno.

El precio del vestido 59,95 euros está más que justificado, está diseñado y elaborado para cualquier tipo de cuerpo. Disponible en varias tallas desde la más pequeña hasta la más grande, con este vestido de Zara estas Navidades serán un poco más felices. Te podrás sentir especialmente bien con una pieza elegante y bien hecha. Es el momento de postar fuerte y de no dejar que nada nos impida vivir una vida plena, la ropa puede levantar el ánimo que con las restricciones puede estar por los suelos. Ha sido un año muy duro que debe marcharse de una forma alegre para garantizar que la entrada al siguiente será mucho mejor. Lo peor ya ha pasado, ahora solo debemos empezar a preparar la Navidad con prendas especiales como este vestido de Zara que lleva Rocío Osorno.