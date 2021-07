Rizos de infarto sin calor con el sistema casero que arrasa en la red

Hay muchas mujeres que sueñan con lucir una melena abundante y unos rizos marcados, pero no siempre la naturaleza obedece a nuestros gustos y preferencias. Es cierto que, a día de hoy, hay mil opciones para transformar nuestro cabello, pero el uso continuado de planchas, moldeadores y otros utensilios no es precisamente muy beneficioso para el cabello. Sin embargo, gracias a Instagram ahora tenemos a nuestro alcance un nuevo sistema mucho más fácil y casero.

Si eres una de esas mujeres que se ha apuntado al movimiento curly girl method para recuperar tus rizos naturales o lo que quieres es darle un nuevo aire a tu melena, la red tiene la respuesta para ti. Gracias a la influencer Negin Mirsalehi hemos descubierto un sistema al alcance de todos para lucir unos rizos definidos sin necesidad de herramientas de calor.

Se trata de los rizos de ‘albornoz’. Y se llaman así porque lo único que necesitas para conseguirlos es un poco de destreza -poca- y el cinturón de un albornoz o similar. Tal como la influencer explica en un vídeo en su perfil, basta con doblar el cinturón, sujetarlo con una pinza en la parte superior de la cabeza a modo de diadema e ir enrollando mechones a cada lado, así de sencillo. Con el pelo seco y con un primer capilar antes de iniciar el proceso para garantizar la hidratación, el proceso tan solo te llevará unos minutos. Eso sí, es importante dejar pasar algunas horas -preferiblemente la noche- para que coja forma y dure más-. Unas horas después, al desenrollar el cinturón, tendremos unas ondas perfectamente definidas, a las que solo falta aplicar un poco de sérum o aceite para darles el toque final. El único gran inconveniente de este sistema es que supone un esfuerzo extra en lo que respecta al tiempo, ya que se tarda más en conseguir los resultados esperados, pero las ventajas son mucho mayores, no solo por el daño que los instrumentos de calor hacen a nuestro cabello, sino también porque en verano resulta bastante incómodo recurrir a ellos por las altas temperaturas.

En España, la influencer Nuria González, creadora de la marca de cuidado capilar Maisonary es una de las que apuesta por este sistema para conseguir unos rizos de ensueño. Ella lo explica paso a paso en un post de su perfil de Instagram para toda aquella que quiera seguir sus pasos.

El truco de la influencer se ha vuelto viral en la red y son muchas las que ya lo están probando por su comodidad y, sobre todo, porque no supone ningún daño para el cabello. Además, no requiere de inversión en herramientas específicas, porque todo el mundo tiene a mano un cinturón de albornoz. ¿A qué esperas para probarlo? No te arrepentirás.