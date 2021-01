Hair Bloom: el sérum de Maisonary que está pidiendo tu cabello

Es todo lo que necesitas para presumir de una melena sana y brillante en un tiempo récord. Estamos hablando de “Hair Bloom”, la apuesta que viene de la mano de Maisonary, la una nueva firma de cosmética especializada en el cuidado capilar de Nuria González -conocida en las redes gracias a su perfil de Instagram 100 vestidos-. Una gama de cosméticos cuyo producto estrella es el sérum, pero que promete presentar en breve algunos más que se convertirán en básicos de tu neceser.

Un ambicioso proyecto que sale a la luz tras mucho tiempo de trabajo, un año complicado y de mucho esfuerzo y diferentes pruebas de laboratorio. “Visualizaba una melena bonita, un pelo que pudiese cuidar en casa, con una rutina sencilla pero que diese resultados, y pensé: hay muchas personas en mi situación, que quieren mejorar la calidad de su cabello. Y eso es lo que he creado, junto a un estupendo grupo de profesionales”, explica Nuria en la presentación de la línea. Un total de cinco productos que prometen cambiar por completo el cabello, haciendo que cualquier melena luzca sana y brillante.

Todos los productos de la gama están íntegramente fabricados en España, no han sido testados en animales y no contienen ni sulfatos ni parabenos. Además, tienen un olor muy agradable que permanece durante bastante tiempo. La propia Nuria lo ha explicado a sus seguidores de Instagram: “el olor lo tenía claro desde el principio. Quería que fuese un olor natural, que no fuese artificial. Al final di con el olor que yo quería. Huele a una mezcla muy rica, flores, polvos de talco, huele a limpio. Huele muy muy rico”, ha relatado.

Ha sido el sérum el primero de los productos en ver la luz, en dos tamaños diferentes, 20 y 50 ml. Se trata de un sérum maravilloso, compuesto por cinco aceites muy potentes y manteca de karité. Nutre, sella, aporta brillo, volumen y cuerpo al cabello, y además ni engrasa ni apelmaza.El precio de este producto va de los 17,90 euros en su formato más pequeño a los 25,90 euros del tamaño superior. Un producto que está pensado no tanto como primer paso de una rutina completa de cuidado del cabello, sino como elemento esencial, con entidad propia. El sérum se aplica de puntas a medios de la melena, tanto en húmedo como en seco, a preferencia del usuario. Si elegimos aplicarlo con el cabello aún húmedo es perfecto en verano, tras un baño en el mar o en la piscina, para evitar los daños del sol, el cloro o la sal. Por otra parte, si se aplica con la melena seca, el mejor momento es al finalizar el peinado, para hidratar, suavizar y reparar los posibles daños causados por planchas o secadores.

Aunque este es el primer producto que se ha puesto a la venta, ya ha comenzado a anunciarse el segundo de la gama, que se podrá adquirir a partir del finales de este mes. Se trata de una mascarilla nutritiva, Hair Bestie, que consigue reparar los daños en las melenas más maltratadas en un espacio breve de tiempo y que tiene un precio de 27,90 euros. La propia Nuria González ha confirmado que también habrá un champú disponible, pero de momento no ha dado más detalles al respecto. ¿A qué esperas para hacerte con tu sérum?.