Felipe VI, el rey más atractivo y elegante según la prensa inglesa

Hace aproximadamente un año, el experto en moda Derek Guy puso al Rey Felipe VI como paradigma del buen vestir tras ver al monarca en las gradas del All England Lawn durante la final de Wimbledon. El especialista le dedicó un hilo en una conocida red social en el que analizaba las claves del estilo del Rey Felipe VI y que se volvió viral en apenas unas horas. No ha sido la única vez que Derek Guy ha puesto como ejemplo de buen vestir a Felipe VI, sino que han sido varias las ocasiones en las que ha recurrido a su figura para ejemplificar formas de lucir adecuadamente diferentes estilismos, tanto de gala, como más casuales. Además de a Felipe VI, Derek Guy también se ha fijado en la forma de vestir del duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart, así como en el de su padre, el duque de Alba.

Sin embargo, el experto no ha sido el único que ha puesto al monarca como ejemplo de una manera impecable de vestir, sino que ahora, una conocida publicación británica le ha dedicado un reportaje a Felipe VI, en el que ha detallado algunas de las claves de su estilo, no solamente en los últimos años, sino también, con una retrospectiva que pone el foco en la juventud del jefe del Estado.

King Felipe consistently looks great, and it seems that all of his suits are cut by the same tailor.

Some basic points:

1. Collar always hugs the neck

2. No pulling anywhere. Things hang cleanly

3. Lapels end about halfway from collar to shoulder bone (nice proportion) pic.twitter.com/JJcgHLrdHf

— derek guy (@dieworkwear) July 17, 2023