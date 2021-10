La nueva temporada de otoño ya está más que presente en todas las firmas «low cost» y no queremos olvidarnos de C&A, una firma que suele contar con colecciones en la que no faltan las últimas tendencias de moda pero siempre apostando por precios muy económicos. No te pierdas entonces lo último en promociones de C&A ya que han causado una revolución por una serie de prendas a 7,99 euros e incluso menos.

Revolución en C&A por estas prendas a 7,99 euros

Si estás buscando entre las primeras prendas de otoño que llevar estos días, nada como elegir algunas de la propuestas que tiene C&A a precios especiales en este arranque de temporada. Prendas de entretiempo a las que incluso le podrás sacar partido hasta el final del otoño y que apenas cuestan 7,99 € por lo que no nos extraña que algunas de ellas se estén agotando de modo que si te gustan ¡ no tardes en ir a por ellas!.

Vestido tubo

Comenzamos con una propuesta que nos encanta para este otoño. Por su diseño y también por su precio. Un vestido tubo que C&A presenta en color verde oscuro elaborado en punto fino y con detalle de estampado animal. Su precio es de solo 7,99€ ( Tallas XS a XL).

Chaqueta con capucha

Otras de las prendas en promoción que han causado revolución en C&A es esta chaqueta multicolor con capucha. Un modelo en tejido semitransperente que tiene un precio de 7,99 € (Tallas 34 a 46).

Falda corta

Esta bonita falda en color verde oscuro y con detalle de dos cremalleras está también en promoción dentro de lo nuevo de C&A. Su precio es de tan solo 4,50 € (Tallas 34 a 48).

Blusa fluida

Las blusas y camisas son prendas básicas esta temporada por lo que nada como elegir un modelo fluido y ligero como la blusa en color verde menta que presenta C&A para llevar por ejemplo con unos jeans o una falda corta. Su precio es de 7.99 € (Tallas 34 a 44).

Pantalón con raya

El pantalón más básico y acertado que vas a poder llevar esta temporada lo tienes en C&A y además en promoción. Un pantalón en tono neutro, con diseño slim y raya marcada. Tiene un precio de 5,99 € (Tallas 34 a 48).

Jersey básico de rayas

Para acabar un jersey básico de rayas en punto fino, combinando blanco y rosa que podemos comprar en otros colores como blanco y negro o blanco y gris. Perfecto para combinar con unos jeans para un «look» básico de otoño, su precio es de solo 5,99 € (tallas XS a XL).