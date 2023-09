Si te dicen que en tres meses tu físico puede cambiar por completo, probablemente no te lo creas. Las dietas milagro no existen, pero el esfuerzo, la constancia y la perseverancia, sí. De eso sabe mucho el equipo de Azesport, que ha lanzando un reto con varios influencer que está dando y mucho que hablar en las rede sociales. LOOK se ha puesto en contacto con Carlos Pérez, uno de los entrenadores y nos ha revelado las claves de este proyecto del que puede ser partícipe cualquiera que quiera cambiar su estilo de vida.

«Nace, sobre todo, de la idea de querer meternos en el mundo fitness. Como el mercado es tan feroz en cuanto a nutricionistas y gente que se dedica a este mundo. Nosotros quisimos diferenciarnos del resto realizando cambios físicos en tres meses, pero con un público influencer. De esta manera, hay un crecimiento mayor y más exponencial, entonces, con personas que tienen más visibilidad. Además ellos se van a llevar algo para toda la vida, unas herramientas con la conseguir una rutina saludable», asegura el experto.

En tan solo 90 días, rostros conocidos como Guillermo Campra han podido comprobar cómo este reto es eficaz a base de un entrenamiento hecho a medida «en el gimnasio de nuestra entidad, cumpliendo unas pautas conseguimos un cambio radical», comenta Carlos a este digital. Una vez superada esta experiencia, el conocido actor publicó los resultados en su cuenta de Instagram, lo que provocó un sinfín de comentarios de admiración hacia él. En este caso, Azesport, se ha centrado en «la hipertrofia muscular controlando al milímetro las variables del entrenamiento. El abordaje nutricional se ha basado en un superávit calórico moderado y progresivo que ha ido aumentado a lo largo del proceso». «Guille ha ganado un total de 7,5 kg a lo largo de las 12 semanas de proceso, manteniendo a ralla el % de grasa (en torno al 12%)», explica el equipo de entrenadores.

Después de este proceso, Guillermo Campra ha confesado que ha podido superar ciertas inseguridades que tenía como «quitarme la camiseta sin vergüenza, que eso es algo que me ha acompañado muchos años de mi vida porque sabía lo que iba después. Sabía perfectamente que me iban a decir que estaba muy flaco. Arrastrar esos comentarios durante tantos años me creó un complejo enorme y, ahora en tres meses he conseguido que no me importe tanto». El intérprete no ha sido el único que se ha puesto en las manos de estos profesionales. La lista va más allá.

Darío Emehache, que reúne casi medio millón de seguidores en Instagram, también ha querido ponerse a prueba. Aunque no llevaba un estilo de vida saludable pudo cambiar sus hábitos. En su caso el objetivo principal fue la pérdida de grasa. «Darío llegó a nosotros con 96 kilos y un porcentaje graso del 22,15%», explican desde la empresa de deportes. Después de tres meses de duro trabajo, el creador de contenido logró bajar 8 kilos y su porcentaje muscular aumentó de un 35,55% a un 43,01%.

Se suman a la lista de conocidos del universo 2.0, Jorge Amor, que logró durante este reto bajar 2 kilos de grasa que los sustituyó por 3 de masa muscular. ¿Quiénes serán los siguientes que se adentren en esta aventura? Solo Azesport lo sabe…