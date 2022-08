Si hay un accesorio que puede cambiar totalmente un look este es, sin duda, el bolso. Los bolsos, al igual que los zapatos, son capaces de dar una vuelta de tuerca a un estilismo y marcar la diferencia. Por eso es importante invertir en un buen fondo de armario en esta cuestión.

Las rebajas son el momento ideal para invertir en prendas de calidad que vayan a perdurar en nuestro armario. No obstante, es importante hacer un repaso a los bolsos que ya tenemos y hacer una planificación de lo que realmente necesitamos. Al ser además un complemento que podemos utilizar a diario, resulta fundamental apostar por modelos atemporales, que resistan las modas y que además se combine con facilidad.

Son muchas las opciones que ofrecen los comercios en cuestión de bolsos, aunque hay que tener claro que, en realidad, con cinco bolsos tenemos más que suficiente para combinar con nuestros looks. Lo cierto es que hasta con tres es bastante para darle un vuelco al armario, pero desde LOOK te proponemos opciones para que te hagas con un buen fondo de armario en esta materia.

Para el día a día, un bolso de tipo shopper es fundamental. Este patrón destaca por sus líneas sobrias y su capacidad para poder llevar todo lo que necesitemos. Puede ser en negro, marrón o camel, colores que combinan con todo y que resisten perfectamente el paso del tiempo.

Además de un shopper, las salidas nocturnas o los planes con amigos pueden hacer necesario un clutch o cartera. Un bolso más sofisticado que no tiene una gran capacidad, más bien la justa para llevar solo lo necesario. No obstante, es perfecto para dar un toque sofisticado a cualquier estilismo.

Si eres de las que suele llevar la casa a cuestas, lo tuyo son las mochilas. Hay multitud de opciones a este respecto, aunque hay que tener en cuenta que son bolsos menos formales, de manera que si tu trabajo requiere una etiqueta algo más formal, deberás hacerte con una mochila de corte minimalista.

Las bandoleras y los bucket bags son algunos de los modelos más cómodos y versátiles. Al ir al hombro, puedes tener las manos libres para cualquier otra cosa. En el caso de las bandoleras, las mejores son las de líneas rectas y en piel, ya que resisten el paso del tiempo sin quedarse fuera de las tendencias. Las bomboneras o bucket bags son algo más complicados. Su tamaño y su forma no permiten llevar muchas cosas aunque le dan un toque chic y romántico a cualquier look. Sin duda, un modelo a tener en cuenta para el fondo de armario, aunque solo sea para uso puntual.

Y si para ti lo primordial es la originalidad, no te resistas a las nuevas texturas y materiales. El neopreno, por ejemplo, es uno de los más versátiles y si ya apuestas por colores fuertes seguro que no dejas a nadie indiferente. No te pierdas nuestra selección de bolsos para invertir antes de que acaben las rebajas.