La Reina Letizia: ¿musa de estilo para la duquesa de Medinaceli?

Hace unos días la duquesa de Medinaceli deslumbró en una entrega de premios en Sevilla con un sofisticado look en color hueso. Victoria de Hohenlohe, que no suele prodigarse mucho en actos públicos, apostó para esta cita por un precioso jumpsuit con capa y escote asimétrico que combinó con unas sandalias de tacón negro, bolso de cuentas a tono y joyas muy sencillas. El toque final a un look ya de por sí sublime lo puso su espectacular melena y un maquillaje efecto glow muy favorecedor y juvenil.

El estilismo de la aristócrata no era de una firma destacada, sino que pertenecía a una colección femenina de El Corte Inglés. Está disponible tanto en tono crudo, como en rojo -mucho más llamativo-, y su precio es de poco más de 200 euros. Un importe reducido para una prenda perfecta de fondo de armario, que puede utilizarse en múltiples ocasiones y circunstancias, simplemente adaptando los complementos.

Victoria de Hohenlohe en Sevilla. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia, fuente de inspiración

Aunque en este caso la elección de la duquesa de Medinaceli es completamente personal, lo cierto es que su estilismo guarda muchas similitudes con uno de los looks más alabados de la Reina Letizia, así como con un conjunto que llevó no hace mucho la infanta Sofía.

En el mes de septiembre de 2018 la esposa del Rey Felipe VI deslumbró en Madrid con un jumpsuit de color azul noche con capa y escote asimétrico en un acto en el Teatro Real. Se trataba de una prenda de líneas sobrias que resaltaba su excelente figura y que, en un primer momento, se confundió con un modelo de otra firma que había llevado con anterioridad la actriz Diane Kruger.

La Reina Letizia con un jumpsuit de color azul. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el jumpsuit de la Reina Letizia pertenecía a una colección especial de la firma Pedro del Hierro. Un mono de pernera ancha y drapeado en la zona del torso, terminado en una especie de capa o cola en la parte posterior. Doña Letizia completó su look con unos pendientes de aguamarinas y diamantes de la firma Aldao. El cabello recogido y un maquillaje suave hicieron el resto.

La Reina Letizia con un jumpsuit de color azul. (Foto: Gtres)

El look de Victoria de Hohenlohe no es igual que el de la Reina, pero sí sigue un patrón similar. En el caso de la aristócrata, lleva la capa a modo de blusón, que aporta un aspecto más fluido. Algo que, por cierto, recuerda a uno de los estilismos que la infanta Sofía llevó en una entrega de premios de la Fundación Princesa de Gerona, en el año 2022.

La infanta Sofía en una entrega de premios. (Foto: Gtres)

La hija menor de los Reyes, mucho más arriesgada a la hora de vestir que la princesa Leonor, apostó por un conjunto en color beis de Bruna Collection. Un estilismo compuesto por un pantalón de corte recto y blusón de manga corta y abertura central que recuerda al efecto capa del mono que acaba llevar la duquesa de Medinaceli.