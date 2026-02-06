Al igual que ocurre en la mayoría de las familias, es muy habitual que las mujeres de la realeza se presten prendas entre sí, sobre todo, entre madres e hijas, pero también de suegras a nueras. En nuestra Familia Real hemos visto varias veces cómo doña Letizia ha llevado vestidos que pertenecieron a la Reina Sofía, aunque lo más frecuente es que este intercambio se realice entre la esposa de Felipe VI y sus hijas. También incluso le cede ropa a su madre y a su hermana Telma, aunque de estos detalles no siempre tenemos pruebas gráficas.

Letizia reinventa un look de Leonor

En su último compromiso oficial conjunto de la semana, los Reyes acudieron a una reunión en la Galería de las Colecciones Reales, en la que coincidieron con varios rostros conocidos del panorama nacional, entre ellos, Marta Ortega, Xandra Falcó o Ana Gamazo.

La Reina Letizia en la reunión anual del Patronato de la Galería de las Colecciones Reales. (Foto: Gtres)

Para esta ocasión, doña Letizia apostó por un estilismo de básicos compuesto por un pantalón recto de color negro, un jersey rojo, una chaqueta de cuadros en varios tonos y unos mocasines con tacón cuadrado. Completó el estilismo con un bolso de mano y un abrigo negro de la firma COS, que se ha convertido en una de sus prendas preferidas en esta temporada de invierno.

Lo curioso del conjunto elegido por la Reina Letizia es que el esta vez era prácticamente igual al que llevó la princesa Leonor hace ya varios años, cuando visitó en solitario la oficina central de la Cruz Roja y participó en un encuentro con jóvenes en diciembre de 2022.

La princesa Leonor en un acto en 2022. (Foto: Gtres)

En aquella ocasión, Leonor lució una blazer entallada y con estampado príncipe de Gales en varios tonos de Carolina Herrera. Una prenda que pertenecía al armario de doña Letizia y que la Reina ya llevó en una visita a MercaMadrid en 2020, en plena desescalada por la pandemia del coronavirus. Combinó la prenda con unos pantalones de corte flare en color negro, un jersey burdeos de cuello alto de Boss también del armario de la Reina y unas bailarinas de punta de Unisa.

Ahora, casi cuatro años después, doña Letizia ha vuelto a rescatar la chaqueta que le prestó a su hija y ha optado por una combinación casi igual. La esposa de Felipe VI ha llevado un jersey en un tono de rojo más vivo y unos pantalones de estilo traje, más largos que los de Leonor. Además, ha recurrido a su calzado todoterreno, los mocasines negros de Massimo Dutti que lleva con asiduidad porque le resultan muy cómodos.

La Reina Letizia en MercaMadrid. (Foto: Gtres)

En cuanto al peinado y las joyas, doña Letizia ha llevado el rostro despejado gracias a una fina diadema, una estrategia a la que recurre de manera habitual. No ha faltado su inseparable sortija de la firma Coreterno y un conjunto de pendientes y colgante de PdPaola. En el caso del colgante, se trata de un diamante creado en laboratorio y de manera respetuosa con el medio ambiente, lo que refleja el compromiso de la Reina con todos los procesos de creación de joyas que sean sostenibles.