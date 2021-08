Las razones que explican por qué la cosmética sin agua será tu aliada este verano

Cuidar la dermis es algo básico para tenerla cada vez más resplandeciente. Pero lo que no sabes es que cada vez hay mejores productos como la cosmética sin agua, que será tu aliada al cuidar la piel durante el verano, y claro está, también en otras épocas del año.

Según Minawa cosmetics, en verano debemos tener especial cuidado de la piel debido a las largas horas de exposición solar, el mar, uso de cremas solares, etc.

Así que, si siempre tienes un hueco en la maleta, ya sabes el tipo de producto que debes llevarte estas vacaciones. Nada más simple que cuidar de la piel ahora para que no se estropee más adelante.

Los puedes facturar y llevar donde quieras

Minawa Cosmetics da a conocer que tales productos son nómadas, pues a diferencia de otros cosméticos, al no llevar agua, te permiten transportarlos allá donde vayas, viajes en avión, barco o coche. Este tipo de cosméticos no se quedan atrás en los controles aéreos ya que al ser en polvo no tienen límite de líquido.

Conservación

Además, al no llevar ni agua ni aditivos, se conservan mejor por lo que se garantiza que lleguen a destino en perfecto estado.

Duración en pequeño envase o cómo quieras

En general, uno de los problemas principales en verano es que, en muchas ocasiones, no nos podemos llevar los cosméticos para todos los días que nos vamos de viaje.

Según Minawa, la cosmética sin agua permite en un pequeño envase almacenar mucho más producto para que puedas disfrutar de tu tratamiento cosmético durante todas las vacaciones.

Sostenible

Tener en cuenta la sostenibilidad de los productos en polvo es importante, porque con ello ahorramos uno de los recursos naturales más importantes: el agua. Recurso que, especialmente, en verano cobra especial importancia.

Máxima eficacia (nos interesa)

El verano es la época más exigente para el cuidado de la piel debido a la exposición solar, el mar, la piscina, el uso de solares, muchos de ellos, con químicos…

Tales cosméticos también se elaboran con alta eficacia, así seguimos con la rutina de belleza durante las vacaciones. Pues muchas veces descuidamos nuestros hábitos porque nos movemos y lo dejamos atrás. Y es cuando realmente debemos cuidarla más con crema solar, desmaquillantes, cremas hidratantes, etc.