El rápido truco de una maquilladora para realzar los pómulos y conseguir un ‘efecto lifting’ al instante

Cuidar la imagen personal es una forma de expresión y de autoestima que influye directamente en la manera en que nos perciben los demás. Un rostro bien cuidado y un maquillaje bien aplicado pueden transmitir seguridad, elegancia y profesionalismo. Por eso es fundamental utilizar buenos productos, adecuados a cada tipo de piel, que aporten luminosidad sin dañar ni sobrecargar. Apostar por fórmulas de calidad garantiza un acabado más natural y duradero, en especial para realzar los pómulos.

Además, preparar la piel con limpieza e hidratación previas permite que el maquillaje se funda mejor, resaltando los rasgos y logrando un efecto lifting sutil, fresco y sofisticado durante todo el día. Alma Secret explica que el contorno de ojos y la crema hidratante «debe formar la rutina más básica de hidratación de la piel. Las características especiales que conforman la dermis que rodea los ojos demandan unos cuidados especiales para mantenerla tan radiante como el resto del rostro».

Cómo realzar los pómulos con maquillaje

Uno de los trucos más efectivos para contornear los pómulos es el método de los dos dedos. Funciona colocando un dedo sobre la parte superior de la oreja y el dedo índice donde termina la ceja.

La línea se traza apoyando el producto primero en el dedo cercano a la oreja y luego en el segundo dedo, formando una “V” corta que eleva visualmente el rostro. Después, se difumina cuidadosamente con una brocha para integrar el producto. También pueden aplicarse otros trucos, como iluminar la parte alta del pómulo, marcar suavemente la línea de la mandíbula o afinar la nariz.

Un kit básico debe incluir contorneador, iluminador, rubor, brochas adecuadas y base ligera. Como consejo final, es importante difuminar bien, elegir tonos acordes a la piel y trabajar siempre con luz natural.

El truco de los dos dedos es una técnica práctica que ayuda a dejar correctamente la línea de contorno para lograr un efecto lifting inmediato. La influencer Fer López asegura que ese efecto se nota ya que «contorneamos arriba del pómulo y también hacia la cien». Para realizar este truco es necesario seguir este paso a paso:

Primer dedo

Coloca un dedo sobre la parte superior de la oreja. Este punto marcará el inicio del contorno.

Segundo dedo

Sitúa el dedo índice donde termina la ceja, siguiendo la línea natural del rostro.

Trazar la línea de contorno

Apoya el contorno de ojos en el primer dedo (el de la oreja) y deslízalo hasta el segundo dedo, formando una “V” corta y ligeramente ascendente. Esta inclinación es clave para lograr el efecto lifting.

Difuminar correctamente

Con una brocha adecuada, difumina el producto hacia arriba, nunca hacia abajo. El movimiento ascendente es esencial para mantener el efecto de elevación y evitar que el rostro se vea caído.

Otros trucos para realzar los pómulos

Además del método de los dos dedos, existen otras técnicas que pueden potenciar el efecto lifting y mejorar la definición facial:

Aplicar iluminador en la parte alta del pómulo para aportar luz y dimensión.

Contornear suavemente la línea de la mandíbula para definir el óvalo facial.

Marcar ligeramente las sienes para equilibrar el contorno del rostro.

Afinar la nariz con líneas sutiles a los lados y difuminar bien.

Elevar visualmente la mirada aplicando rubor en dirección ascendente hacia la sien.

Evitar aplicar demasiado producto en la parte baja de las mejillas.

Utilizar un corrector más claro en la zona externa del ojo para reforzar el efecto lifting.

El kit de maquillaje que no puede faltar si quieres realzar los pómulos

Para conseguir un resultado profesional al aplicar el truco para contornear los pómulos, es importante contar con los productos adecuados. Un kit básico debería incluir:

Base ligera o de cobertura media acorde al tono de piel.

Corrector iluminador.

Base en crema o polvo (uno o dos tonos más oscuro que la piel).

Iluminador con acabado natural o satinado.

Rubor en tonos suaves y favorecedores.

Polvo translúcido para sellar.

Brocha angular para contorno.

Brocha de difuminar suave.

Esponja de maquillaje.

Spray fijador para prolongar la duración.

Elegir texturas adecuadas según el tipo de piel (seca, mixta o grasa) será importante en el acabado final.

Consejos para lograr un contorno perfecto para realzar los pómulos

Para que el truco para contornear los pómulos realmente funcione y aporte un acabado elegante y brillante, ten en cuenta estas recomendaciones: