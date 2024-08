¿Quieres una piel luminosa y lisa? El sérum de vitamina C que lo consigue por menos de 5 euros

Todas queremos una piel más lisa. Por suerte, contamos con variedad de productos que permiten que la dermis luzca joven y radiante. El sérum de vitamina C es uno de ellos y nos gusta por sus características y porque vale menos de 5 euros. Ya lo puedes tener y comprobar los resultados que ofrece en tu piel. De hecho cada vez hay mayor cantidad de tratamientos que tienen la vitamina C por bandera porque es realmente necesaria para hidratar, tonificar y dejar la piel lisa y con menos arrugas.

Además ofrece una protección importante durante el verano para hacer frente al sol. Ana Santamarina, experta en dermocosmética y formulación, tiene claro que «la vitamina C no puede faltar en los meses de sol» y descartaría «usar ácido glicólico por su posible efecto fotosensibilizante». La exposición al sol y al calor durante el verano puede dañar la piel. Esto puede empeorar si no conocemos los activos adecuados que nos ayuden a protegerla y repararla. Y parece que aún existen dudas acerca de cuáles son. La experta Ana Santamarina nos lo aclara. Por eso es importante aplicarlo en la rutina de mañana, antes del SPF.

Cómo es el sérum de vitamina C

Hablamos de la vitamina c.b3 niacinamida sérum facial activo Ziaja, de textura ligera, con vitaminas B5, B6, E y un complejo suavizante y alisador de péptidos de origen natural. Renueva la piel y mejora su elasticidad.

Lo puedes obtener directamente desde la web de Ziaja que es el distribuidor que tiene la marca en España. Como hemos visto, este producto combina la potencia de la vitamina C y la Niacinamida, cuya sinergia ilumina la piel, reduce la apariencia de manchas oscuras, minimiza los poros y mejora la textura general de la piel.

Entre sus características, propone a la piel:

Contiene vitaminas B5, B6, E y un complejo suavizante y alisador de péptidos de origen natural.

Regenera y fortalece activamente la piel.

Suaviza las pequeñas arrugas, aumenta la elasticidad de la piel y la protege.

Aclara la epidermis y unifica el tono de la piel.

Dosis concentrada de vitaminas.

Efecto piel descansada.

Cuáles son los ingredientes principales del sérum de vitamina C

Está formado por un complejo concentrado de vitamina C y niacinamida, vitaminas B5, B6, E, glicerina, proteínas de arroz hidrolizadas, aceite de camelia japonesa, ácido hialurónico.

Debemos destacar que este sérum es apto a partir de 20 años. Tiene un tamaño de 30ml y se indica especialmente para la piel cansada, deshidratada, madura, mixta / grasa y seca, y además es vegano.

Modo de empleo

Aplicar suavemente sobre la piel limpia del rostro. Evitar el contorno de ojos.

Puede combinarse con la crema de día o la crema de noche.

Este sérum está integrado dentro de la línea citamina C.B3 Niacinamida: que engloba una selección de 8 cosméticos veganos para el cuidado del rostro y el cuerpo diseñados con la tendencia flash effect, es decir, una revitalización intensiva de la piel basada en rituales cortos y sin múltiples etapas que pueden realizarse por la mañana después de despertarse y antes de acostarse como parte de la regeneración nocturna de la piel.

El precio de este producto es de 4,99 €, es decir menos de 5 euros, con lo que ganas seguro. Y si quieres el frasco de 100 ml entonces el precio te sale a 16,63 euros.

Más productos de la gama Ziaja vitamina C

Vitamina c.b3 niacinamida Tónico facial iluminador 1% [AHA + PHA]: 4,49 euros.

Vitamina c.b3 niacinamida exfoliante facial en gel: 4,49 euros.

Vitamina c.b3 niacinamida Gel limpiador facial: 4,49 euros.

El sol, el sérum y la vitamina C

Según Ana Santamarina, experta en dermocosmética y formulación, «La confusión viene dada por su carácter fotosensible, lo que significa que se degrada por el sol perdiendo así efectividad. No es lo mismo que fotosensibilizante, que significa que causa efectos adversos en la piel al entrar en contacto con el sol, lo que sí causaría manchas», explica la experta.

Para evitar lo primero, que la vitamina C se oxide, basta con emplear envases opacos y que impidan que el producto entre en contacto con la luz y el aire.

¿Cuándo y cómo utilizar la niacinamida en verano?

La niacinamida no es fotosensible, este producto se puede incluir tanto en tu rutina de noche y como en la de día. La única premisa es utilizarlo después de la limpieza y después del tónico siguiéndole así con la hidratación y con el protector solar, informa la médico estético Rita Seco.

«La constancia en su aplicación será clave para un efecto antiaging. Así que desde Inhouse te animamos a incluir este magnífico ingrediente en tu rutina y te presentamos nuestros productos favoritos que contienen niacinamida».

Y para combatir las manchas, podemos añadir la niacinamida a la rutina, ya que gracias a su formulación, que contiene ácidos azelaico, evita la deshidratación provocada por el calor y además repara los daños causados por el mismo por su acción calmante haciéndolo así, no solo compatible en verano si no recomendable.