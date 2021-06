¿Qué tipos de cosméticos vas a aplicarte este verano?

Como cada temporada, hay que saber qué cosméticos vas a aplicarte este verano. La hidratación va a ser fundamental, pero hay muchos otros con el fin de proteger y cuidar la piel en momentos de máxima y sequedad, y también de embellecerla.

No deben aplicarse todos a la vez, pero sí tenerlos en cuenta si especialmente sufres de piel mucho más seca o bien atópica. De todas formas si tu piel es muy sensible, entonces debes consultar al dermatólogo porque no todos los productos valen.

Crema hidratante

Debe estar durante todo el año y formar parte de nuestra rutina más beauty. Pero es en esta época cuando es mejor aplicarla con mayor intensidad. Escoge tu crema hidratante porque normalmente hay una distinta para cada edad.

Autobronceador

Es algo que puedes aplicar desde ya mismo para que tu piel se vea mucho más morena sin tener que estar ante los rayos solares que sabemos que son altamente perjudiciales para nuestra piel.

Agua micelar

Es indispensable para limpiar y de paso cuidar la piel. Va bien porque es un desmaquillante poderoso y global porque acaba con el maquillaje de todo el rostro, incluido labios y ojos.

Exfoliante

Para que la piel seca se reduzca, y poder acabar con los poros y las células muertas de la piel, que son responsables de que nuestra epidermis tenga menos vida. Es vital realizar diversas exfoliaciones para proteger la piel de las altas temperaturas del verano.

Bálsamo labial

Los labios son eternos olvidados y deben también protegerse del sol. Hay bálsamos labiales de distintos tipos, incluso los que llevan protector solar, ideal para aplicar cada vez que pisamos la playa y piscina o donde estemos, que el sol pica allí y allá.

Protección solar

Esto ya te lo sabes y es indispensable cada verano. Más que cosmético, es un tratamiento sanitario aunque hay muchos tipos. Debes escoger bien el que vaya contigo según tu fototipo de piel. Además hay que usarlo correctamente, porque debes aplicarlo antes de la exposición solar, en todas las zonas, y ver si el del año pasado está caducado porque suele durar 12 meses desde que se abre.

Champú en seco

Como no paramos en verano, el peso está realmente mojado muchas veces. Una solución es lavárselo con un champú en seco. Además la ventaja es que lo podemos llevar a todos lados, no ocupa espacio y lo aplicas con el pelo seco de forma muy cómoda. Son algunos de los tipos de cosméticos que vas a aplicarte este verano.