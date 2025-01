¿A qué hora y qué día empiezan las rebajas de invierno 2025 en Zara? Horarios de la app y las tiendas

Ha llegado el momento que muchos llevan esperando desde hace semanas. Las rebajas de Zara de Invierno, son algo que de alguna manera se ha convertido en una tradición una vez acaba la temporada navideña. De hecho ya en el Día de Reyes estamos esperando a que la app de Zara de ‘pistoletazo de salida’ a sus rebajas online, algo que siempre provoca cierto caos, dado que no solemos tener nunca el horario claro y tampoco queremos quedarnos sin nada de lo seleccionado.

Pero ¿cuándo empiezan realmente las Rebajas de Invierno 2025 de Zara? Estás en el lugar adecuado para saberlo, ya que tenemos toda la información sobre la hora a la que comenzarán tanto en la web como en la app y el día en el que por fin, llegarán a sus tiendas físicas, así que toma nota, porque te adelantamos que queda mucho menos de lo que piensas. Es el momento de empezar a anotar todo aquello que queremos de Zara, si bien la firma de Inditex suele ofrecer en sus rebajas grandes descuentos que pueden llegar al 40% o incluso al 50% y además, lo mejor de todo, es que suele rebajar gran parte de su colección de invierno. De este modo, llega ahora el momento de poder hacernos por fin con sus vestidos, sus abrigos, los jerséis de punto a lo que todavía le vamos a sacar partido, botines, bolsos y mucho más de lo que encontrarás en las rebajas de invierno de Zara.

¿Cuándo empiezan las Rebajas de invierno 2025 de Zara?

Para quienes no pudieron recibir en Navidad o Reyes esa pieza de Zara que tanto deseaba, estas rebajas son el momento ideal. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Zara es conocida por su gran popularidad, lo que significa que los productos más deseados pueden agotarse en cuestión de minutos. Por ello, es fundamental estar bien informados y preparados para aprovechar al máximo esta temporada de descuentos. No querrás haber estado esperando desde antes de Navidad y que ahora cuando comiencen las rebajas, llegues tarde y te quedes sin lo que ya tenías guardado en tu carrito o a por lo que ibas a ir a la tienda.

Y es que ser rápidos y estar atentos es la clave, ya que como cada año, las rebajas de Zara vienen acompañadas de una estrategia impecable para captar la atención de sus clientes. Desde las primeras horas en la app hasta la apertura de las tiendas físicas, la clave está en saber organizarse para no perder ninguna oportunidad y sobre todo anotar el día que ahora te decimos: el 6 de enero. Sí, sí, justo el día de Reyes será el día en el que las Rebajas de invierno de Zara comenzarán aunque por el momento en la app y en la web.

La hora en la que las rebajas de Zara comienzan en la app y en la web

Una vez hayamos terminado de saborear el roscón de Reyes y tras celebrar el Día de Reyes con la familia, llegará el momento de ‘irse de compras’ a las rebajas de Zara pero sólo de forma online.

En la aplicación, las ofertas estarán disponibles a partir de las 19:00 horas, una hora antes que en la web. Esto es ideal para quienes quieren adelantarse y asegurarse las tallas de las prendas más demandadas.

Pero si no usas la app de Zara o prefieres comprar por la web, debes entrar un poco antes de las 20:00 horas para que la página no esté caída cuando quieras acceder y también para que tengas la opción de comprar lo deseado.

Las rebajas en tiendas físicas de Zara

Y para quienes prefieren ir a las tiendas físicas, debes saber que no comenzarán hasta un día después, es decir, a partir del martes 7 de diciembre.

Consejos para no quedarse sin tus prendas favoritas

Ahora que ya sabes el horario de las rebajas de invierno de Zara para este 2025, faltará saber qué puedes hacer para no quedarte sin todas esas prendas que tanto deseas. Aquí tienes las mejores estrategias para que nada se te escape:

Haz una lista previa : antes de que empiecen las rebajas, navega por la web o la app y añade tus prendas favoritas a la lista de deseos. Esto te permitirá encontrarlas rápidamente cuando comiencen los descuentos.

: antes de que empiecen las rebajas, navega por la web o la app y añade tus prendas favoritas a la lista de deseos. Esto te permitirá encontrarlas rápidamente cuando comiencen los descuentos. Establece un presupuesto : es fácil emocionarse con tantos descuentos, pero definir un límite de gasto evitará sorpresas desagradables.

: es fácil emocionarse con tantos descuentos, pero definir un límite de gasto evitará sorpresas desagradables. Prioriza la app: al estar disponible una hora antes que la web, la app es el lugar ideal para conseguir las prendas más populares.

al estar disponible una hora antes que la web, la app es el lugar ideal para conseguir las prendas más populares. Revisa las segundas rebajas: aunque las primeras ofertas suelen rondar el 30%, a veces alcanzan el 40%. Sin embargo, las segundas rebajas, que llegan un par de semanas después, ofrecen descuentos aún mayores.

Qué esperar de los descuentos de Zara

En Zara, los descuentos iniciales suelen oscilar como decimos entre el 30% y el 40%, dependiendo de la categoría y la demanda del producto. Pero durante las segundas rebajas, estos porcentajes pueden incrementarse significativamente, especialmente en prendas de temporada pasada o aquellas con menor rotación.

Es el momento perfecto para invertir en prendas básicas como abrigos, jerséis y pantalones, así como en accesorios atemporales que complementen tu armario. No olvides que la estrategia clave es actuar rápido y aprovechar estas oportunidades desde el primer momento.