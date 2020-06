¿Por qué se celebra hoy el Día Europeo de la Música y algunos conciertos online?

Este 21 de junio se conmemora el Día Europeo de la Música, algo a celebrar, escuchando por ejemplo nuestros cantantes favoritos. Aunque es un día que normalmente se suele conmemorar en la calle, este año hay más conciertos de manera online pero lo disfrutaremos igualmente en nuestras casas y con nuestros seres queridos.

Tiene lugar este día que empezó en Francia en 1982 y se instituyó como celebración europea en 1985, Año Europeo de la Música. Los orígenes datan de antes porque fue el músico estadounidense Joel Cohen en 1976 que propuso los ‘Saturnales de la Musique’.

Fue en 1982 cuando el ministro de cultura francés, Jack Lang, propuso esta iniciativa con músicos que tocaron en las calles y coincide con el solsticio de verano porque simboliza la victoria de la naturaleza.

Para este día, la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) realizará tres conciertos en directo. Y el Teatro de la Zarzuela ofrecerá a sus espectadores virtuales el espectáculo Aires de zarzuela, que cuenta con la soprano Ainhoa Arteta.

Matadero Madrid acogerá a artistas para celebrar el Día Europeo de la Música como Maria Escarmiento, Núria Graham, Caribombo y Letón Péque. También habrá el concierto solidario GO UP por la pandemia que podrás seguir en www.goup.madrid y ATRESPlayer. En este concierto, intervendrán Melendi, Andrés Suárez, Marta Sánchez, Miguel Poveda, Juan Magán, Chenoa, etc. Mientras que el Music Day Festival agrupará a cantantes de diferentes países como Maren, Anakena, Siete de Picas, Caro Valenzuela, The Cosavettes, entre otros.

Y ya de forma reposada puedes descargarte la música que sueles escuchar en tu casa desde las distintas plataformas. No hay mejor forma que celebrar este día. Debemos destacar que durante esta pandemia la música ha sido protagonista porque los cantantes nos han acompañado desde nuestra casa para poder llevar mejor esta situación.