Primark tiene la falda larga azul de 20 euros perfecta para tus looks básicos: está volando de las tiendas

El efecto boho chic es uno de los que más se llevan durante el verano. Vas informal pero a la vez con un toque de modernidad que siempre queda bien. Un claro ejemplo de ello es la falda larga azul de 20 euros.

Es una prenda de Primark que podrás combinar con todo el surtido de tops, blusas, camisetas, sandalias y más que forman la colección de verano de la firma irlandesa.

La querrás: la falda larga azul de 20 euros

Un color como el azul pastel es el que debes elegir para tus momentos de ocio con los tuyos. Verás que se expresa en esta falda midi que lleva variedad de detalles.

Y la falda larga a capas con cintura fruncida es una total alternativa a las faldas blancas algo más ibicencas. Es más original por el color, el diseño y claro es mucho más económica que otras prendas bastante parecidas.

Ahora más que nunca, presume de estilo bohemio este verano con esta preciosa falda. En general, el estilo más bohemio se caracteriza por fluidez, al ser faldas con mucho vuelo y movimiento, hechas con telas que caen suavemente.

Llevan capas y volantes, algunas pueden tener capas superpuestas o volantes, añadiendo volumen y textura.

Hay de diversos estilos como casual y festiva, perfectas tanto para un look diario relajado como para ocasiones más especiales con los accesorios adecuados. Y con miles de combinaciones según situaciones y gustos: se pueden combinar con blusas sueltas, camisetas ajustadas, tops de encaje, chalecos de denim o suéteres ligeros.

Materiales y máximos cuidados

Está confeccionada en 100% algodón y por esto se trata de un buen material que aporta calidad y que permite que durante el verano haya más transpiración y puedas soportar mejor el calor.

Para que las prendas te duren más y en especial esta falda azul, es importante seguir con las instrucciones de lavado. Según Primark debes hacer lo siguiente:

Temperatura máxima: 40 ºC;

No limpiar en seco;

Planchar a baja temperatura;

No usar lejía;

Secar en secadora a baja temperatura;

Lavar los colores oscuros por separado

Cómo podemos combinar la falda larga azul

Tienes variedad de prendas que además compras directamente en la propia Primark.

Tenemos el top vaquero corto sin mangas con el que completas tu estilo denim con la falda con este top. Tiene escote redondo sin mangas y está confeccionado en 100% algodón. Su precio es de 14 euros y está en tallas que van de la 34 a la 48, así escoges la que te vaya mejor.

También puedes optar por el top vaquero con mangas abullonadas. Según Primark, es sencillo llevar tu amor por el denim al siguiente nivel con este bonito top corto.

Además tienes variedad de sandalias para lucir con esta falda larga.

Sandalias de dedo con adornos de 11 euros.

Sandalias trenzadas con strass de precio 13 euros.

Sandalias con tiras y hebillas de Paula Echevarría en blanco, con un precio de 11 euros.

Sandalias con tira y hebilla en color marrón. Tiene un precio de 11 euros.

Zapato de tejido vaquero con hebilla, en Primar a un precio de 11 euros.

Sandalia doble tira y plantilla de corcho en varios colores. Queda genial con cualquier falda y en este caso su precio es de 9 euros.

Sandalia con plantilla y pespuntes en dos colores blanco y negro. La tienes a un precio de 15 euros.

Cuál es el precio de la falda larga azul

Si te encanta esta falda, estás de suerte porque tiene un precio de 20 euros. Las tallas van de la 34/36, 38/40, 40/42, 44/46, 48/50. Elige la tuya, ves que tienes un amplio espectro para ello.

Sólo en la tienda

Sabes que Primark no tiene tienda online y por tanto solo podrás comprar sus prendas dentro de la tienda física. Ves a la que tengas más cercana. En breve seguramente la marca tendrá también su tienda online, donde no sólo poder ver las prendas, sus fotos, especificaciones y precios, si no también poder comprar en ella.

Es algo que ha anunciado hace tiempo pero que de momento no se ha podido establecer.

Otras faldas alternativas a la larga azul

Minifalda a capas con flores. Su precio es de 12 euros.

Falda larga vaquera en blanco con 18 euros.

Falda larga vaquera deshilachada de Rita Ora, que tiene un precio de 24 euros.

Falda larga de tul con estampado de serpiente de la colección Rita Ora para Primark. Su precio en la tienda de Primark es de 14 euros.

Cambios en Primark

Puedes cambiar o devolver cualquier artículo en un plazo máximo de 28 días después de la compra, siempre que el artículo esté en perfectas condiciones y que presentes el tiquet de compra original. Consulta Condiciones de devolución al completo.