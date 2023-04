Primark se marca un Zara y tiene un vestido de ganchillo que promete ser lo más vendido de la web

Los vestidos de ganchillo nos encantan. Son frescos y los mejores atuendos para el verano. Por esto nos hemos fijado en este vestido de ganchillo de Primark.

Y como el resto de prendas de esta tienda, sí has acertado, el precio es también low cost. ¡Te encantará!

El vestido de ganchillo de Primark que vas a querer

Con esta prenda verás que darás un toque bohemio-chic a tu estilo. Estarás radiante, elegante y a la vez informal para diversidad de ocasiones. en color blanco, la ventaja es que lo combinas con sandalias negras o bien blancas. Es la prenda que llevarás con el bikini debajo o bien para una fiesta en las noches más calurosas.

En su composición, destaca que está realizado en 62 % poliéster, 34 % viscosa y 4 % nailon, y con ello es importante resaltar que está realizado con un mínimo del 50 % de poliéster reciclado. Por esto hablamos de una prenda sostenible que tener en cuenta y que no te puedes perder.

Así es Primark Cares, el firme compromiso de mejorar cada día, fabricando productos más sostenibles que todo el mundo se pueda permitir, reduciendo nuestro impacto en el planeta y apoyando los medios de subsistencia de las personas que fabrican la ropa.

Cómo cuidar la prenda

Los vestidos de ganchillo son algo más especiales, por esto desde Primark explican de qué forma debe cuidarse para que no se estropee. Hay que lavar a temperatura máxima 40 C; no secar en secadora; no limpiar en seco; lavar junto a colores similares y lavar antes de usar por primera vez.

Disponibilidad en tiendas

Como debes saber, aunque está en proyecto que haya una tienda online en breve, ahora sólo puedes comprar los productos de Primark en sus tiendas físicas. Por esto debes comprobar la disponibilidad de este vestido en la tienda, y lo puedes hacer desde la web.

El precio del vestido es de 20 euros, en tallas que van de la 34/36 a la 48/50. Una gran amplitud de tallas para que elijas la tuya y así tienes la que te vaya mejor.

Si lo ves o compruebas que está en una tienda cercana a tu casa o bien donde vas de paso, entonces ves directa a comprarlo porque los productos de Primark duran poco y algunos de ellos no se vuelven a reponer.

Es por esto que si encuentras alguna prenda o complementos que te encanta y que es un precio bajo, te la lleves.